阿拉伯富豪45億冰山計畫　拖冰山5000英里解家鄉的渴

▲阿拉伯富豪阿爾謝希計畫拖行冰山解決乾旱問題。(圖/翻攝自推特/Abdulla2Alshehi)

實習記者陳威翰/綜合外媒報導

中東地區以氣候炎熱著稱,長期以來也面臨缺水問題,因此尋找解決方法向來都是關注焦點。一位阿拉伯富豪提出大膽的計畫,要「把冰山拖來阿拉伯」如果此計畫成功,預計將可以在5年內提供100萬人的用水給阿拉伯聯合大公國。

Arab billionaire planning to drag an Antarctic iceberg 5,000 miles to the UAE.https://t.co/AOEZkswjRF pic.twitter.com/i5j8vRYmOF

綜合外媒報導,阿拉伯富豪阿爾謝希(Abdulla Alshehi)計畫要從赫德島(Heard island)把一座長1.2英里(約為1.92公里)、寬550碼(約為500公尺)的冰山,拖行超過5500英里(約為8800公里)一路回到深受乾旱所苦的中東地區。在回到阿拉伯後,這座冰山將會被固定在阿曼灣(Gulf of Oman)距離岸邊兩英里(約為3.2公里)處。這樣體積的冰山甚至會改變當地微氣候,讓附近氣溫降低以及降雨增加。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 阿拉伯富豪預計從赫德島(右下標點)拖行冰山至阿拉伯聯合大公國(左上標點)。(圖/翻攝自Google Maps)

早在1970年就有類似計畫,但是當時因為技術執行的困難而宣告放棄。阿爾謝希表示,為了克服技術層面的難題,這次計畫將使用金屬環扣綁住冰山,以增加堅固性。在實際執行之前,會先於今年底試航幾次,試航路徑預計是從南非開普敦(Cape Town)到西澳大利亞珀斯(Perth)。

這次計畫花費約落在1億至1億5000萬美元(約為新台幣30億至45億元)之間,再加上試航費用,可能要多花6000萬到8000萬美兀(約為新台幣18億至24億元)。在長達10個月拖行過程中,冰山體積會削減大約30%,但是剩餘的冰山仍可以為該地區的人民在5年內帶給100萬人乾淨的用水。阿爾謝希表示,「這樣的做法比傳統海水淡化的方式更環保且省錢,也希望拖回來的冰山以後可以變成觀光景點。」