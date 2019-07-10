阿拉伯富豪45億冰山計畫　拖冰山5000英里解家鄉的渴

▲阿拉伯富豪阿爾謝希計畫拖行冰山解決乾旱問題。（圖／翻攝自推特／Abdulla2Alshehi）

實習記者陳威翰／綜合外媒報導

中東地區以氣候炎熱著稱，長期以來也面臨缺水問題，因此尋找解決方法向來都是關注焦點。一位阿拉伯富豪提出大膽的計畫，要「把冰山拖來阿拉伯」如果此計畫成功，預計將可以在5年內提供100萬人的用水給阿拉伯聯合大公國。

Arab billionaire planning to drag an Antarctic iceberg 5,000 miles to the UAE.https://t.co/AOEZkswjRF pic.twitter.com/i5j8vRYmOF

綜合外媒報導，阿拉伯富豪阿爾謝希（Abdulla Alshehi）計畫要從赫德島（Heard island）把一座長1.2英里（約為1.92公里）、寬550碼（約為500公尺）的冰山，拖行超過5500英里（約為8800公里）一路回到深受乾旱所苦的中東地區。在回到阿拉伯後，這座冰山將會被固定在阿曼灣（Gulf of Oman）距離岸邊兩英里（約為3.2公里）處。這樣體積的冰山甚至會改變當地微氣候，讓附近氣溫降低以及降雨增加。

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▲▼ 阿拉伯富豪預計從赫德島（右下標點）拖行冰山至阿拉伯聯合大公國（左上標點）。（圖／翻攝自Google Maps）

早在1970年就有類似計畫，但是當時因為技術執行的困難而宣告放棄。阿爾謝希表示，為了克服技術層面的難題，這次計畫將使用金屬環扣綁住冰山，以增加堅固性。在實際執行之前，會先於今年底試航幾次，試航路徑預計是從南非開普敦（Cape Town）到西澳大利亞珀斯（Perth）。

這次計畫花費約落在1億至1億5000萬美元（約為新台幣30億至45億元）之間，再加上試航費用，可能要多花6000萬到8000萬美兀（約為新台幣18億至24億元）。在長達10個月拖行過程中，冰山體積會削減大約30%，但是剩餘的冰山仍可以為該地區的人民在5年內帶給100萬人乾淨的用水。阿爾謝希表示，「這樣的做法比傳統海水淡化的方式更環保且省錢，也希望拖回來的冰山以後可以變成觀光景點。」