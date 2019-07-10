漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

▲日本知名盜版漫畫網站「漫畫村」負責人星野Romi在菲律賓被捕。（翻攝自推特：ABS-CBN News）

圖文／鏡週刊

遭日本通緝的知名盜版漫畫網站「漫畫村」負責人星野Romi（Romi Hoshino）9日傳出在菲律賓被捕。據外媒報導，27歲的星野Romi原本要前往香港，後來在馬尼拉機場遭菲律賓移民局逮捕，這名惡名昭彰的盜版漫畫網站負責人恐將強制遣送日本。

漫畫村於2016年開設，口耳相傳下，2018年的月用戶將近一億人次，提供約六萬本的免費盜版漫畫，後來遭日本漫畫界與出版界大力譴責，希望用戶不要造訪該網站。惡劣的是，漫畫村不但沒有收斂，還大辣辣說「感謝漫畫家幫我們打免費廣告，讓用戶量變多了。」去年甚至要推出無廣告的收費VIP服務，更是讓日本出版方跳腳。

後來日本政府設立專案小組，以侵害著作權罪名通緝星野Romi，漫畫村雖然於2018年四月關閉，但隨後又改名為「漫畫鎮」重出江湖。根據日本CODA（內容產品海外流通促進機構）統計，因為漫畫村的侵權行為，截至2018年2月，日本漫畫商的潛在損失達3200億日圓（約915億台幣），是日本史上最嚴重的侵權行為。



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