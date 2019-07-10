英指控「積極製造假新聞」　2俄媒遭拒入媒體自由會議

▲記者會。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

全球媒體自由會議10、11日將在倫敦登場，俄媒《RT》和衛星社的記者卻被拒於門外，因為英國政府認為此二家媒體近年來積極製造假新聞與偏頗報導，令人無法苟同。對此克里姆林宮表示遺憾，俄國大使館也指出這是一種出於政治動機的歧視。

衛報報導，《RT》和衛星社的記者原定出席會議，卻被告知「沒有你們的位置」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）直言此舉實在太荒謬，「記者被拒於門外，哪來的言論自由可言？」同時也請俄國駐英大使館一定要嚴正抗議。

英國外交部發言人8日表示，政府無法認可《RT》和衛星社在傳播假消息的行為中扮演積極角色，「除此之外，來自全世界各地的媒體記者都會參加，當然也包括俄羅斯。」

對於英國外交部的發言，《RT》則回應，「聲稱要促進新聞自由，卻又毀謗、噤聲那些不同意見的媒體，是一件非常偽善的事情。」

根據了解，去年倫敦發生神經毒劑襲擊事件，受害者是前任俄國雙面間諜，但是莫斯科當局矢口否認指使犯案。英國媒體管制機構Ofcom展開調查後，認為《RT》在許多篇相關報導中有失公正。

英國和加拿大共同舉辦2019年全球媒體自由會議，全球超過60位政府官員及1000多位記者出席，宗旨在於促進國際合作與對話。主辦單位表示，上述議題當然也包括假新聞的討論，多數國家都會參加會談，只有北韓、敘利亞和委內瑞拉未被邀請。據悉，英國政府近期宣布將挹注1800萬英鎊資助巴爾幹半島的獨立媒體，共同打擊假新聞。