車諾比核災殺20萬人！33年後盛行黑暗觀光　鬼城機械爪「一觸即殺」無人敢碰

▲車諾比核事故的機械爪，據說一觸即殺。（圖／翻攝自YouTube／bionerd23）

記者林瑩真／綜合外電報導

近年觀光業興起「黑暗觀光」（dark tourism）風潮，意指到曾有死亡、災難、邪惡、屠殺等黑暗地點旅遊，其中，烏克蘭車諾比核電廠也是聖地之一。據悉，當地有一個機械爪「一觸即殺」，即使前往旅遊也不一定能看見。

1986年4月26日，烏克蘭發生「車諾比核事故」，因操作人員進行緊急停機的後備供電測試失誤，引發4號核子反應爐爆炸。雖然爆炸當下僅2人死亡，但接下來有無數受害者都是受高劑量放射性物質影響，將近20萬人罹病死亡。

「車諾比核事故」成為歷史上最嚴重的核電事故，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級事件的特大事故，至今有超過33萬的居民被迫撤離，一度成了無人居住的荒蕪「鬼城」。

事後的33年後，事故地點成為「黑暗觀光」的目的地，遊客前往探險，感受當初大批人類因病死去，現場仍有高放射性物質的危險性，沒有任何限制區物品可以被帶出，甚至整趟旅遊過程都要接受高度監視，直到確認遊客身體100%無恙才能離開。

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在這之中，被譽為「車諾比最可怕機械爪」的景象也沒多少人看過！該機械爪在事故後，被用於拿取極端放射性石墨（extremely radioactive graphite），因此被認為有高度放射性汙染，所有人都被禁止觸碰，因為「一觸即殺」（one touch would kill）。

目前該機械爪被遺棄在普裡皮亞季（Pripyat）郊區森林，除了官方導遊，幾乎沒人知道確切位置。另外，該地也存放許多廢棄車輛、飛機，同樣具有放射性，紀念著當初恐怖的「車諾比核事故」。

不過「車諾比核事故」受人矚目並非只有旅遊業，HBO迷你影集《核爆家園》就是以戲劇化手法重現核災當下與善後情境，將車諾比核事故設定成影集背景，大受歡迎。