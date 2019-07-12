夏日時髦焦點就在「印花襯衫」　搭配不同下裝營造可愛女人味

換季時刻總是迫不及待想穿上服裝新品，營造充滿季節氛圍的時髦衣著吧！尤其是印花款式的單品，不僅呼應了季節感，也為提升了女人味。延續春天流行的碎花裙款，入夏後就連印花襯衫也逐漸成為了熱門款式，滿版的花卉圖案讓穿搭傳達一股熱情活力的造型感受。

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想利用印花襯衫營造相當具日系氣質的 Look 嗎？就跟著以下的穿搭示範，向日本女生學習透過不同的下半身搭配，呈現格外引人注目的衣著氣息。

印花襯衫 ＃Look 1

以花草圖案的開襟襯衫融入視覺強烈的大紅色，意外製造了幾分讓人難以忽視的輕復古風格。選搭同樣帶有復古輪廓的直筒牛仔褲，踏上樂福鞋即可連結個性又耐看的古著印象。

印花襯衫 ＃Look 2

結合立領與V領的花柄襯衫，利用細膩花朵與蓋袖剪裁使整體傳達一股成熟印象。以休閒九分褲與高跟鞋的搭配方式，不僅非常適合上班，應用在約會時刻也能營造極佳注目度。

印花襯衫 ＃Look 3

如果想擁有女孩感衣著時，就相當推薦以花柄襯衫來完成穿搭。花卉印花可以增加青春氛圍，下半身再混搭 A 字開釦長裙並透過上短下長的著裝技巧，便能表現顯具修飾度又不失可愛感比例的造型。

印花襯衫 ＃Look 4

襯衫版型的印花洋裝也是這個夏天相當值得嘗試的單品。選擇飄逸的雪紡材質，就能在炎熱季節裡穿著維持親膚不悶熱的舒適衣著感。百搭好駕馭的長版洋裝款式，即使隨性單穿也能表現充滿印象感的日系風格。

Photo : WAER

Text : Layla

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