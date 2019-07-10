旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

▲杰克和植物一起玩牌和吃早午餐。（圖／翻攝自Lauren推特）

國際中心／綜合報導

有這麼貼心又幽默的室友真是幸運！住在英國倫敦的網友羅倫（Lauren French），近日要到美國旅行，剛好其他室友都不在家，只剩下室友杰克（Jack），所以就託付他幫忙照顧心愛的5棵植物。結果細心又幽默杰克，不但準時澆水，還怕植物會悶，陪它們閱讀和一起飲食，非常可愛又爆笑。

綜合外媒報導，羅倫一共有3位室友，其中2位目前待在加拿大，家中剩下一位室友杰克，所以她便將心愛的植物託付給杰克照顧。沒想到才離開倫敦數天，羅倫便收到杰克的WhatsApp訊息，及一系列照顧植物的相片，讓她笑到不行。原來貼心的杰克把植物當成室友，不但與它們喝酒、談心，還主動送食物，甚至一起玩卡牌遊戲、看書，把它們照顧得無比貼心。

羅倫大讚杰克是非常好的室友，「杰克常常做一些相當爆笑的事；而且我們作息時間很像，所以如果我起床後在梳洗，他會將咖啡送到我的房間，真的是一位很棒的人，我們真的很愛他。」

許多網看到這一系列的照片後，都紛紛表示，真的很羨慕羅倫有這樣一位好室友，不僅幽默又細心，一定要好好珍惜。

I asked my housemate to look after my plants whilst I’m away for the next couple of weeks. He sent me these. pic.twitter.com/7q0Q31kj6H