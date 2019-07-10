美國擬組軍事聯盟「巡邏波灣水域」護送商船！　與多國展開接觸

▲ 荷莫茲海峽是能源供應的大動脈，被產油國環繞。圖為航經該水域的油輪。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

波灣情勢緊張，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德9日透露，為了民間私有商船在伊朗、葉門沿海的航運安全，目前美方已擬定成立國際性軍事聯盟相關計畫，並與多個國家展開接觸，透過在伊朗外海的荷莫茲海峽及曼德海峽等戰略水域巡邏來捍衛該水域的自由航行。

綜合路透社、半島電視台報導，這項由美國五角大廈所制定的計畫近日才剛定案，也就是美軍提供多艘兩棲指揮艦及監測技術，主要負責情報收集、指揮監視，盟國則是在指揮艦周遭水域執行巡邏任務，護送各自國家的商船。

鄧福德（Joseph Dunford）9日與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人討論後向記者透露，目前計畫正在持續醞釀中，初步規模可大可小，「我們正在和幾個國家接觸協商，看看能否成立軍事聯盟」，預計幾周內能夠確定有意願參與計畫的國家，並直接與參與國的軍方合作，商議具體職責分工。

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▲ 鄧福德並未具體透露美國已與哪些國家展開接觸。（圖／路透）

鄧福德進一步提到，儘管美軍將提供多艘指揮艦，但目標是要讓其他國家出動船艦，成立巡邏艦隊，「實際執行巡邏任務及護送（商船）的作業將由其他國家完成。」

事實上，荷莫茲海峽是全球石油出口運輸的重要命脈，由伊朗與阿曼共管，具有相當重要的戰略地位。而波灣水域自5月以來發生的多起油輪遇襲案件，讓確保航行安全成為國際社會關注焦點。

對此，日本官房副長官野上浩太郎已表示，美日將會緊密合作，荷莫茲海峽航行安全對日本能源來說相當重要，政府也相當關切中東地區的緊張情勢，會透過外交管道與各國合作，但不便透露相關細節。