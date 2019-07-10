瘋婆變女神！夏日海邊約會心機「3單品」，有帶有保庇

▲學日妞小心機，即便外出遊玩依然女神等級。（圖／翻攝自IG/anessa_official_shiseido）

▲學日妞保養小心機，即使在海邊依然女神等級。（圖／翻攝自IG/anessa_official_shiseido）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏日當然要去海邊，酷暑高溫下，還沒便以女神姿態登場就變成肖婆，陽光曝曬不僅讓底妝崩塌，狂風更讓秀髮造型！包包容量有限，要帶些什麼才精確？台灣松本清建議只要帶上「噴霧」，任何狀況都能迎刃而解！

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▲SHISEIDO 安耐曬金鑽高效防曬噴霧N ，60g，600元。

1.防曬噴霧

出遊前想必已做好防曬保護，那麼外出怎麼辦？每次一到外面就忘了補防曬，沒補擦的下場就是曬黑又曬乾，這時你需要帶一瓶補防曬神器，也就是防曬噴霧。清爽劑型全身都可以噴，秀髮、背部、後頸和腳趾通通不放過，快速又不沾手！

▲MINON 保潤噴霧化妝水，50g，265元。

2.保濕噴霧

夏季高溫屢創新高，站在豔陽下更該幫助肌膚補水，除了大量喝水外，肌膚也別漏了！隨身帶瓶保濕噴霧幫肌膚定期補水，即便是妝後使用也不毀妝容，記得噴後用面紙輕按將多餘水分壓掉。

▲MERCURYDUO 頭髮香氛噴霧，150ml，450元。

3.髮香噴霧

夏日的戶外活動少不了烤肉，除了要以完美髮型出現，頭髮更該維持香氣保持最佳狀態。日本女生隨身都會攜帶髮香噴霧讓異味退散。許多髮香噴霧不僅含有多種花香萃取，更添加營養成分，讓秀髮更健康。

▲保濕防曬做足，即使豔陽也不怕。（圖／翻攝自IG/anessa_official_shiseido）

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