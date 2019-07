密電外洩爆外交風波！川普飆罵梅伊　英外相強力回擊

▲ 英國外相杭特(Jeremy Hunt) 。(圖/達志影像/美聯社)

英國駐美大使達洛奇在機密電報中抨擊美國總統川普的「無能」,引爆雙邊外交風波。談及川普臭罵達洛奇與英國首相梅伊的言論,英國外相杭特(Jeremy Hunt)強力回擊,強調川普這番話相當不尊重梅伊和英國,若未來他當選英國首相,也不會撤換駐美大使。

時間拉回上週末,達洛奇(Sir Kim Darroch)回報給外交部的備忘錄,直言川普和他的政府笨拙且失能,導致白宮內部充滿紛爭,將使美國陷入不安全且無法預測的局勢。消息傳出後,川普感到憤怒,先是聲稱不再與達洛奇打交道,隨後嗆他是「自負的笨蛋」,更批評梅伊用「蠢辦法脫歐」,結果什麼事都做不好。

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN

「(川普)這些言論對我國首相和國家,相當不敬且錯誤」,杭特在推特表示,如果他未來順利成為保守黨黨魁,也就是接任英國首相大位,達洛奇將能夠繼續留任,「盟友之間需要相互尊重,就向梅伊一直以來對你所展現的態度一樣。」

在英國媒體ITV所舉辦的電視辯論會當中,杭特也重申此一立場。但對手前外相強生(Boris Johnson)並未對達洛奇未來的去留做出立即表態,僅提到美英雙邊關係非常重要,「在可預見的未來,美國不論在現在、過去還是未來,都會是首要的政治軍事盟友以及合作夥伴。」

只不過,在這起風波爆發後,美方已證實,英國國際貿易大臣佛克斯(Liam Fox)與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)之間的會晤已被取消。根據商務部最新消息,目前雙邊會議正在重新安排當中。

