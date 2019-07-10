「凍核只是全面無核化開端！」　美國務院否認對北韓讓步

▲ 美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透露，美國、北韓的工作級別會談「可能會在未來2、3個星期內展開。」（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

繼川金上月底在板門店破冰會面後，根據最新消息，雙方工作級別會談預計於本月展開。只不過，談及先前《紐約時報》的「凍核說」，美國國務院9日表示，凍核僅是無核化過程的開始，華府的終極目標仍是徹底消弭北韓大規模毀滅性武器。

美媒《紐約時報》曾透露，美國總統川普可能改變朝鮮半島無核化的立場，把焦點放在「核凍結」談判，也就是不再要求北韓拆除現有設施，僅限制北韓擴張其核武器規模。而這也意味著，美方默認北韓是擁核國家。

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▲ 美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）6月30日於板門店南韓一側「和平之家」會面。（圖／朝中社）

不過，美國國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）表示，凍核永遠不會是無核化過程的解決方法，「這肯定是我們最初期待看見的事，但我認為，政府從來沒有把凍核視為最終目標，這將會是整個過程的開始。」

奧塔古斯進一步透露，美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）本周出訪歐洲期間，將會與南韓特使會面，一同討論無核化議題。