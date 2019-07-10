黑Ｔ男比中指狂瞧！　重量級摔角魔王一拳讓他飛撞護欄

المصارع Jacob Fatu يقوم بضرب مشجع تخطى الحاجز الأمني باتحاد PCW Ultra وكما عبّر عنها الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي فهي هديّة صغيرة لكل من يجتاز الحاجز الأمني ولا يحترم قواعد النظام. pic.twitter.com/gYwwWogeVj

國際中心／綜合報導

對方可是摔角魔王耶！MLW摔角明星選手法圖（Jacob Fatu），上（6）月到美國加州參加PCW摔角的活動，結果在比賽過程中，一位男觀眾不斷對他挑釁，甚至超過圍欄謾罵、還狂比中指，這讓法圖超級火大，直接衝上去一拳把男子灌倒在地，法圖還無法消氣，於是再上前補了一腳，更抓起旁便的折疊椅，怒摔男子。

綜合外媒報導，影片中可以看到，一名身材較大隻的黑衣男子一直不斷在場外對法圖叫囂，還不停比出中指，甚至整個人走超過圍欄；這極為挑釁的行為，讓法圖相當不開心，直接衝上去用力灌男子一拳，男子倒地後試圖爬起，但根本起不來，這時法圖又怒踹一腳，還拿起摺疊以往他身上摔。工作人員見狀，也快速將男子拖走，結束這場驚險的插曲。

▲法圖一擊就將嗆聲者打趴。（圖／翻攝自روثلس | Ruthless推特）

看完影片我們只能說嗆聲男太白目挑錯對象，因為法圖上周六才對戰摔角手勞勒（Tom Lawlor），勞勒可是稱霸MLW重量級冠軍5個月的摔角好手。2人纏鬥了12分鐘，最後以一記「擂台繩圈空翻」砸下，讓勞勒無力再還擊，成功奪得MLW世界重量級冠軍。