▲《小魔女DoReMi》推「魔杖護唇膏」 兩代波龍造型美炸！（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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日本動畫《小魔女DoReMi》，自1999年開播以來，就受到無數少女們的追捧，不管是變身器還是魔杖，都是少女們心中的夢幻逸品。近期，日本玩具大廠BANDAI旗下的美妝品牌「Creer Beaute」，推出了第一代與第二代波龍造型的護唇膏，超經典的外型，絕對能滿足各位兒時的魔女夢。

為了慶祝《小魔女DoReMi》20周年，Creer Beaute推出第一代「貝貝魯多波龍」以及第二代「花香波龍」造型的潤色護唇膏，超華麗且經典的外型，讓人按耐不住蠢蠢欲動的少女心，想大聲喊出：「霹靂卡霹靂拉拉 波波力那貝貝魯多～」、「我是漂亮的俏魔女 DoReMi」。

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▲這兩款超懷舊的魔杖，瞬間讓粉絲們掉進童年時光的漩渦。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

「貝貝魯多波龍」潤色護唇膏是酸甜的草莓香，淡淡的粉色，讓嘴唇散發出迷人的光澤與色澤；而「花香波龍」潤色護唇膏則是甜美的玫瑰香，內含玫瑰精油，溫和又保濕，自然的紅色還可以增加好氣色。

▲《小魔女DoReMi》魔杖護唇膏（2 款入）含稅售價約 4,180円（NT$1,195）。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

此次粉絲們也不怕犯選擇困難症，因為「貝貝魯多波龍」款以及「花香波龍」款將一起販售，2款入的售價為4,180円（NT$1,195），尺寸都為12.5公分。喜歡的粉絲們可以到官方網站上預定，預定期間為2019年7月8日下午1點開始到2019年8月31日晚上11結束，交貨日預計在2019年12月，粉絲們千萬別錯過喔！

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