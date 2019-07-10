賭王千金何超蓮改用繽紛色行李箱　開啟度假模式

▲何超蓮入手珊瑚紅RIMOWA行李箱，開啟夏季度假模式。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日開啟度假模式，亮眼色彩的行李箱最能呼應放假的好心情，被譽為「港澳最美千金」的澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，已入手珊瑚紅色的RIMOWA行李箱；義大利美女網紅Chiara Ferragni也愛亮色系，近日到日本選用義大利品牌Piquadro紅色行李箱，一如她的高調穿搭風格。

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▲義大利美女網紅Chiara Ferragni飛往日本，使用義大利品牌Piquadro紅色行李箱。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

購買行李箱考慮條件包括功能性與外觀，功能性必須考慮收納空間、箱子堅固性與重量、拉桿設計以及實際推行感受等，而外型取決於個人喜好，通常怕行李箱刮傷或髒汙明顯，都會選擇黑、藍等深色調款式，但各品牌更重視設計感，今夏紛紛推出繽紛色彩行李箱。

▲American Tourister主打新款Trigard系列行李箱色彩繽紛，29吋7700元。（圖／品牌提供）

Samsonite集團旗下行李箱品牌American Tourister 主打新款Trigard系列推出5款高彩度行李箱，鎖定剛放暑假的年輕學生族群，上面可黏貼品牌的個性貼紙，創造專屬的行李箱；而同集團的TUMI定位在時尚商務客，熱賣的Alpha 3系列即為女性設計剛果印花圖騰的行李箱。

▲TUMI Alpha 3 20吋旅行箱剛果印花款30,800元。（圖／品牌提供）