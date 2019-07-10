換我踢人！「瓶蓋挑戰」寶特瓶怒了　迴旋踢爆人頭：好療癒

▲換寶特瓶踢人了。（圖／翻攝YouTube「Arman Ussupov」）

國際中心／綜合報導

「瓶蓋挑戰」（BottleCapChallenge）在全球迅速竄紅，國內外大咖藝人如傑森史塔森、甄子丹、蕭敬騰都加入熱潮。不過這次換老是被踢的寶特瓶反擊了！一名網友自製短片，讓人瓶對換腳色，寶特瓶一記迴旋踢把人類踢得暈頭轉向，讓網友笑噴，「我以為頭會掉下來耶」、「水瓶怒了」。

網路上興起的「瓶蓋挑戰」吸引眾多藝人「參一咖」，許多藝人如昆凌、甄子丹、林志穎、謝霆鋒等人都PO出成功影片，一個比一個還要帥氣。還有搞笑組的，像是盧廣仲就在自家後陽台對著水瓶擺出pose，出手的那刻卻直接打開瓶蓋喝了一口水，就往室內走去。

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▲▼寶特瓶使出迴旋美技踢爆假人頭。（圖／翻攝YouTube「Arman Ussupov」）

「瓶蓋挑戰」的熱度居高不下，各種奇怪逗趣開法也紛紛出籠，還有網友打趣說，「難道你們都不考慮瓶蓋感受的嗎」？國外知名網站「9gag」10日稍早就分享網友製作的一支短片「是時候該換我踢人了」。

短片中，參加「瓶蓋挑戰」的不是別人，正式寶特瓶本人，它一記漂亮的迴旋踢，踢得假人不斷旋轉，整顆頭都扭曲了。網友看完紛紛笑噴，「我在等他的頭掉下來耶」、「對不起我們錯了」、「天啊好療癒」、「正義終於得以伸張了」、「水瓶怒了」、「目前最好看的瓶蓋挑戰」、「搞不好在平行世界就是這樣」。