黑人大樓等朋友…白男打電話報警　幼童拉衣角哭喊：爸爸不要

▲庫克發現大樓周邊出現一名非裔男子，對方拒絕他的請求後他便報警。（圖／翻攝自臉書／Wesly Michel）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國加州舊金山非裔男子米歇爾（Wesly Michel）4日在一棟公寓外等朋友，隨後卻遭陌生白人男子庫克（Christopher Cukor）質問身分，對方懷疑他想要闖空門。兩人對峙過程中，庫克開始打電話，他年幼的兒子則哭泣並說「爸爸，不要，拜託走了」，但這名父親仍是執意報警。

CNN報導，35歲的米歇爾平時是軟體工程師，當時他在大樓外等朋友。庫克發現這名男子出現在建築附近，竟要求對方用住處對講機與好友說話，他要看到有人下樓來接米歇爾，態度相當強硬。

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▲米歇爾本來要找朋友，結果與白人男子爆發衝突。（圖／翻攝自臉書／Wesly Michel）



米歇爾直接拒絕庫克的請求，「他們不必這樣做，你其實可以走開。」接著，庫克開始打電話，似乎打算報警；米歇爾則歡迎對方這樣做，他也提醒庫克他在錄影，「你會成為下一個上電視的人，記住這點，你身邊還有兒子。」

庫克對著電話說他發現一名侵入者闖入大樓，當他走出大門時，對方則趁機進去。此時，他的兒子不斷拉著爸爸的衣角並哭喊，「爸爸走了，這樣比較好。爸爸，我不喜歡這樣，我們走吧。」

米歇爾看到這個畫面則回應，「聽聽你兒子說的，走開，我會停止錄影。」他的朋友隨後出現。小男孩則又對爸爸說，「我告訴你了，現在我們走吧。爸爸，看看你讓我們遇到的，走了！」

▲孩子掩面哭泣。（圖／翻攝自臉書／Wesly Michel）



事件引發軒然大波後，庫克9日透過部落格發表平台Medium說明此事，他表示自己無意因為種族去針對他人，非常抱歉。他解釋，過往在家門外時，他的父親曾被一名侵入者殺害，因此他想起不好的回憶，「為了我、孩子與大樓安全，在這情況下，我自覺有必要取得協助。」

庫克表示，事實上他見過很多人想闖進大樓，他還被搶劫數次，這在舊金山很常見。他提到，當時他要帶兒子去朋友家，發現米歇爾沒有使用對講機就走進大樓，「我很自然做了這種事，並詢問他去哪。我只想搞清楚，這是我常做的，不管對方是誰。」

然而，米歇爾已感覺到被傷害，他表示自己的經歷反映出非裔美國人的日常，「為了保護自己，我便錄影，如果警方介入我才能提供自己的版本。」他補充，舊金山是他喜歡的城市，他的身分只不過是美國人、兄弟、兒子與充滿野心的工程師，希望能替在地科技做出貢獻。