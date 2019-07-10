川習會後首接觸　美中高層重啟貿易會談

▲川普與習近平在G20上會晤。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），與中國國務院副總理劉鶴和商務部長鍾山恢復通話，針對尚未解決的貿易問題繼續協商。這也是美國總統川普在G20上，與中國國家主席習近平同意重啟貿易談判後，雙方首次正式接觸。

綜合外電報導，此前，川普頻頻施壓要求北京方面應採購更多美國產品，正視並處理竊取智能產業技術的集團或個人。川普政府一度在5月對外宣稱，美中談判已經接近尾聲了，隨後又直指北京方面在達成協議前突然反悔，甚至和北京互相展開關稅制裁，對國際貿易局勢造成深遠的影響。

請繼續往下閱讀...

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

不過川普與習近平在G20會面後，雙方已同意重啟貿易談判。週二（9日），萊特希澤和梅努欽與劉鶴、鍾山重啟通話，期間，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，川普政府強調北京購買農產品一事「非常非常重要」。

根據「全國廣播公司商業頻道」（CNBC）報導，庫德洛受訪時指出，接下來的美中貿易談判「重質不重速度」，所以拒絕提供時間表。