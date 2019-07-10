15歲少女失蹤一週後成「山崖腐屍」　死前2封簡訊令人驚恐

▲芮莉向男友傳送2封求救訊息後，被發現陳屍在懸崖邊。（圖／翻攝自芮莉IG，以下同）



國際中心／綜合報導

美國西維吉尼亞州15歲少女芮莉（Riley Crossman）某日深夜向男友發送求救簡訊後，失蹤了約一週，最後被發現陳屍在附近山區的懸崖邊，且屍體早已腐爛，她死前簡訊內容也隨之曝光。據調查人員說法，警方調查後，逮捕了芮莉母親的男友安迪（Andy McCauley），但還沒決定以什麼罪名起訴。

綜合外媒報導，15歲的芮莉5月7日深夜向男友發送了「我很害怕」、「他在我房裡」的求救訊息後，便離奇失蹤。根據芮莉母親尚特爾（Chantel）的說法，芮莉失蹤前一天表現並無異常，但她當晚下班回家後，有注意到「芮莉房門處於關閉狀態」。

尚特爾隔天早上開啟芮莉的房門，卻發現女兒不在房間內，當時她以為女兒已經去上學。不過，下午3點30分，她接到校方打來的電話，得知芮莉缺席的訊息後，立刻驚慌地告知芮莉的生父，同時報警。

▼尚特爾表示，芮莉與男友交往後，學業成績不斷上升。

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芮莉失蹤後，當地居民發起大規模搜查，許多志工、執法人員都投入搜索行列，甚至還出動了警犬。經過搜索後，警方在當地附近的山區找到一具屍體，經法醫鑑定後，警方確認死者身分就是芮莉。

隨後，警方將尚特爾的男友安迪鎖定為嫌疑人，因為安迪在案件發生後，表現相當異常，在搜查過程中不斷改變態度，警犬也在安迪的卡車上聞到芮莉的味道，且「安迪的卡車上有與芮莉屍體上沾有相同物質」。

經過初步調查，警方依照多項證據，將安迪逮捕，但仍未決定以什麼罪名起訴。至於詳細犯案動機為何，有待警方進一步調查。

JUST IN: Andy McCauley booked into Eastern Regional Jail tonight. He was arrested today for the murder of his girlfriend’s 15-year-daughter, Riley Crossman, who was missing for more than a week from Morgan County. Her body was found today in Berkeley County. pic.twitter.com/Mdn6B2piGt