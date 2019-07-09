溫昇豪變身「花美男」斗膽逗獅　大熱天穿長袖挺夏姿

▲溫昇豪力挺夏姿，頂著破30度C的高溫穿兩件長袖站台。（圖／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

溫昇豪日前南下高雄為夏姿・陳漢神新店開幕站台，品牌為迎好彩頭還邀請「舞獅」到場同慶，讓溫昇豪斗膽逗獅，俏皮拿出逗貓棒，玩得不亦樂乎，也讓旁人笑翻天。

頂著超過30度的豔陽天，溫昇豪敬業的穿起新店搶鮮獨賣的早秋「顏梅」系列男裝，兩件長袖上衣配上酒紅色長褲，胸前有大面積花花刺繡，巧裝年輕「花美男」。

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▲溫昇豪現場逗「獅」，模樣十分有趣。（圖／品牌提供）

▲溫昇豪穿上花花刺繡上衣，成了名副其實的「花美男」。（圖／品牌提供）

2019早秋系列以經典梅花系列為主題，融合蕾絲、烏干紗材質，配上精緻的雷射雕刻、雕花以及巴洛克風格配件，打造出夏姿拿手好戲：中西融合的特色。男裝更嘗試如大面積花卉等精緻圖騰設計，配合絲質、羊毛面料，展現青春俐落氣息。另外，本季鞋款結合中式運動混搭，更具街頭年輕潮味。

▲早秋系列搶先在漢神新店開賣。（圖／品牌提供）

▲鞋款也配合秋天氣息，簡約配上俐落紋路。（圖／品牌提供）

▲2019早秋以梅花為主題，融合蕾絲，展現全新概念。（圖／品牌提供）

李函（KIWI）擔任本季形象廣告主角，她穿著立領輪廓中式刺繡上衣，搭配黑色長版靴款，漫步在巴黎街頭，給人別於以往的東方潮味風格。

▲李函穿著早秋服飾，漫步巴黎街頭。（影、圖／品牌提供）

▲古著店神秘氛圍，更加凸顯李函的氣質。（圖／品牌提供）

▲深邃五官，搭配刺繡裙裝，完美融合中西概念。（圖／品牌提供）