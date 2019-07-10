抓黑色長蛇「猛砸駕駛」！狂女劫車秒撞爆　無辜蛇躲後座嘶嘶嘶

▲美國南卡州發生「用蛇搶車」奇案，警方隨後在贓車後座發現這條黑蛇，並將其野放回森林。（圖／翻攝自Facebook／Greenville Police Department）



國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州（South Carolina）格林維爾（Greenville）近日發生一起離奇劫車案。女嫌犯先拿棍棒攻擊女駕駛，再抓來一條黑蛇朝她扔去，接著「連車帶蛇」強行開走休旅車，最後於警匪追逐中撞車落網。

綜合美媒報導，這起事件發生在當地時間7月5日晚間8時20分左右，被害女駕駛向警方報案稱，她遭到陌生女子持棒攻擊，對方還把一條黑色不知名蛇類當武器攻擊丟向她身上，接著搶走她的休旅車。

大約10分鐘後，一名警員在格林維爾南大街（South Main Street）值勤時，目擊女嫌犯駕駛贓車直接撞開路障，強行通過一處因即將舉辦體育活動而暫時封閉交管的區域。

警方表示，女嫌犯拒絕停車，反而轉向另一條道路高速逃逸，最後在路口與另一部汽車發生碰撞。女嫌從副駕駛座方向下車，試圖逃進附近一間教堂，被趕來的警員及時制止逮捕。警方表示，女嫌犯名叫莫雷諾-貝里奧斯（Hilmary Moreno-Berrios），現年28歲，當時情緒非常激動，被捕時還一度嘗試反抗。

莫雷諾-貝里奧斯被依劫車和損毀的罪名逮捕，先被帶往醫院進行治療，同時進行精神鑑定，於8日送往看守所拘留。當地法院將她的保釋金訂在2萬5000美元（約新台幣77萬元），但目前她仍未交保。

至於那條被用來當作「搶車武器」的黑蛇，警方稍後在休旅車後座發現其蹤影，經鑑定後證實沒有毒性，已經被野放回樹林中。