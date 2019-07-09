3名廣東遊客舊金山市區遇暴打砍傷「血灑街頭」　非裔嫌犯當場被捕

▲3名廣東遊客在舊金山街頭遭襲擊。（圖／翻攝微博／北美新浪，下同）



大陸中心／綜合報導

美國舊金山市中心街頭7日發生毆打及砍人案，有3名來自廣東佛山的遊客無故遭非裔男子襲擊，其中1名男子下巴疑似被鈍器所刺，血灑滿地。警方到場後逮捕一名非裔嫌犯，案件正在進一步調查中。

據美國《世界日報》報導，遇襲擊的3名（1男2女）遊客來自廣東佛山，他們7日11點30分左右在市中心過馬路時，「無緣無故」就被毆打，其中1名男子在混亂中，下巴疑似遭鈍器刺傷，血流不止，另外兩名女子隨即大聲呼救，也同樣遭到毆打，所幸並無大礙。

據受害者吳姓女子表示，他們此行是探訪住在舊金山波多拉區（Portola）的親戚順便旅遊，原計畫於後天（9日）搭機回中國，對發生這種事情也很「無奈」，但現場的路人十分熱心，見狀後也幫忙制服嫌犯並幫忙報警。警方抵達現場後，隨即拘捕一名非裔嫌犯，但對犯案動機暫無定論。而受傷的3名遊客則送往舊金山綜合醫院（ZSFGH）治療。

據了解，由於3名遊客不通英文，且手機也無法在國外連上網打電話，因此舊金山警局派出華人警員到場和他們溝通，同時在記者的幫助下，以微信聯絡到當地的親戚。

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