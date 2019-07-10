關於職場生活的那些真心話！不要提從前，「歸零」才能再起

編輯 ／Ann 圖／商周出版提供

在忙碌的工作之餘，很多人都忘記如何經營生活，的確，我們需要學會經營一切，卻也要適度放過自己。有時候放手比緊握更難學習，《人生需要經營，也要適度放過自己》一書就帶給我們在工作、愛情、生活中，那些最真摯的內心話。

作者王學呈曾經擔任商周編輯顧問公司總經理、東森新聞雲總編輯。《人生需要經營，也要適度放過自己》一書用簡單易懂的筆觸，一則則趣味小故事，詮釋出有深度有趣的人生觀。

努力喜歡你的工作，就像喜歡你的男朋友一樣

就讓工作像戀愛，「喜歡一份工作」和「喜歡一個人」的標準是一樣的，就是「思念總在分手之後」。如果你下班後還會想起工作，思考如何把工作做得更好，這份工作應該具備誘因，讓你悍然投注；如果你下班和放假的時候，完全不會想到工作，那就是你對這份工作沒有熱情。然而對工作喪失熱情，這樣是無法專注到最後的，所以無論是工作或是談戀愛， 必須先喜歡，才可能長久。

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不要再提從前，歸零才能再起

對於過去曾經有的輝煌，我們總是會抱持著天真的想法，那就是等待下一個輝煌，然而現實很殘酷的是，只有歸零才能再起。不想降格以求，這大概是所有菁英族群在職場上最大的心理障礙。但這年頭，到底還有多少總經理和總編輯的職缺？媒體業正在整併，廣告資源被臉書（Facebook）和Google大量掠奪；零售業和電商被境外電商打得灰頭土臉；精品業和時尚業的重心移往中國大陸。台灣的六年級生和七年級生正面臨青黃不接的生涯壓力。「可不可以不要再提從前？」因為那已經過去了，我們總要落地，總要歸零，才有可能再起。

★書名：《人生需要經營 也要適度放過自己》

★作者：王學呈

★出版社：商周出版

★出版日期：2019年6月29日

★建議售價：新台幣380元

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