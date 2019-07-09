最新民調：川普支持度創上任以來最高峰

▲美國總統川普的支持度達到他上任以來的最高峰。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

根據7日公布的一項由《華盛頓郵報》和ABC電視網進行的民調顯示，美國總統川普任內表現的支持度達到他上任以來的最高峰：44%的美國人對他的工作表示滿意。

上述民意調查是在6月28日至7月1日期間進行，誤差為為正負3.5個百分點。它顯示川普獲得的支持率，比4月時的一項民調高出5個百分點，也超過了他在2017年4月曾達到的42%的支持率。51%的美國人表示，他在經濟方面做得很好。在即將到來的2020年總統大選中，82%的成年人認為這是最重要的問題。

據了解，川普一直以來都把美國亮眼的經濟表現歸功於自己，又說如果不是因為對他不公平的負面報導以及「通俄門」調查，他會在民調中獲得更好的成績。

47%的受訪者認為，經濟表現亮眼大部分歸功於川普，27%的人認為他「只有部分功勞」。20%的人認為他「幾乎沒有」功勞，4%表示一點都沒有。53%的人對川普的表現不滿意。而44%的最高支持率，也低於自杜魯門以來歷屆總統的平均支持率。

大多數人不認同川普處理經濟以外其他問題的方式。40%的美國人支持川普解決移民問題，38%贊同他在醫療保健方面的表現，32%贊同他對墮胎問題的處理，29%表示他在應該在對應氣候變遷方面做得很好。65%的受訪者表示，川普的行事作風，不合乎一位總統的風範。

面對即將來到的2020年總統大選，川普在民調中仍落後民主黨參選人拜登(Joe Biden)10個百分點。拜登獲得53%的支持率，川普則有43%。只有3%的受訪者仍未決定。

川普同樣在民調中以46%比48%輸給民主黨另一位總統參選人：參議員賀錦麗(Kamala Harris)，以及以一個百分點輸給桑德斯(Bernie Sanders)。

在民主黨員以及傾向於民主黨的獨立選民裡，30%表示他們會在初選中投拜登一票，19%表示要投桑德斯，13%表示支持賀錦麗。他們當中有45%認為拜登最有有機會擊敗川普。

民調顯示，美國人認為經濟、醫療保健和移民是首要問題，接下來是外交、槍支暴力、稅收、女性以及墮胎問題。