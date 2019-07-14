5種簡單控制熱量的方法！吃飯速度快是大忌、飯前可先喝牛奶

▲女生永遠都在追求完美身材，對於每日攝取的熱量很在意。(圖／翻攝自pexels、IG@kendalljenner)

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瘦身對於女生來說，是一輩子的事業，除了努力運動鍛鍊線條外，飲食上的控管更是重要，也因此有很多人，每天都斤斤計較吃進肚裡的熱量。想要控制每日攝取的熱量，其實你不一定要跟營養師一樣，知道每種食物的卡路里，只要學會下面這5個方法，就能輕鬆簡單達到控制熱量的效果。

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1.吃早餐，還要吃得夠



大家都知道吃很早餐很重要，但早餐不只是要吃，還要吃得好、吃得夠！早餐吃的份量至少要提供一天總能量的三分之一，這樣不僅能使整個上午都精力充沛，而且因為早上吃得夠，中午也就不會過餓而吃得過量，就連晚餐也能得到相對應的控制，這樣下來一整天的熱量總攝取就不容易超標了。

2.減少攝取精緻澱粉



亞洲人的主食以白飯、麵食或餅類等澱粉為主，而白米飯、麵條等精緻澱粉口感柔軟細緻，吃起來可口，但消化速度很快，升血糖的速度也快，屬於高GI食物，飽腹感很差，吃了沒多久就會覺得餓。建議可用低GI值的糙米、豆類或五穀雜糧來代替精緻澱粉，不用吃很多就會有飽足感，而且血糖較能維持在穩定狀態，不容易餓，也不會造成暴飲暴食狀況，加上其豐富的膳食纖維，還能促進腸道蠕動、幫助消化，促使排便更順暢。

3.飯前先吃水果或喝牛奶

有些人天生食量較大，或較容易感到飢餓，建議可在餐前先吃點水果或喝些牛奶，這樣可先產生一定的飽足感，吃正餐時就能避免於因過度飢餓而狼吞虎嚥或不小心攝取過多食物。

4.放慢吃飯速度，細嚼慢嚥



大家都聽過「吃飯要細嚼慢嚥」，這可是非常有用的建議，因為大腦釋放飽食訊號大約需要20～30分鐘，如果吃飯速度很快，當你感覺到「飽」的時候，其實已經吃進過多的食物和熱量。所以要儘量放慢用餐速度，每一口食物都要充分咀嚼後再吞下，這樣能大腦更敏銳地感覺到飽腹感，而達到控制食慾的效果。

5.多吃清淡少油的蔬菜



多吃蔬菜除了有益身體健康，還能幫助瘦身、維持身材，但記得是要吃清淡少油的蔬菜才有用。蔬菜體積大，熱量低，而且膳食纖維含量高，只要烹調時不加入過多的油和調味料，蔬菜就是幫助控制熱量攝取的絕佳食物。

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