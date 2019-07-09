雪梨驚傳人畜相通「鉤端螺旋體病」　50人中鏢7犬死亡

▲澳洲雪梨驚傳「鉤端螺旋體病」疫情，有關部門呼籲民眾摸完動物後要勤洗手。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲驚傳人畜共通的「鉤端螺旋體病」（Leptospirosis），至今已有約50人感染，7隻寵物狗死亡，由於該疾病透過鼠類尿液汙染過的水或泥漿等傳染，發病後更有致死風險，目前當地相關部門已嚴加戒備。醫生也警告，即使狗狗接種過疫苗也可能被感染，建議若觸摸犬類後還是要洗手保持清潔。

據《每日郵報》報導，「鉤端螺旋體病」（Leptospirosis）是種細菌性疾病，大多數病例都來自昆士蘭州，因為細菌在潮濕溫暖的環境生存茁壯，不過2018年以來，該病在雪梨便已經奪走7隻寵物狗的性命，但如今開始傳染給人類。

請繼續往下閱讀...

▲當地獸醫推測可能是市內老鼠橫行汙染導致細菌擴散。（圖／達志影像／美聯社）

這種病通常通過老鼠等齧齒類動物的排泄物傳染，人類皮膚傷口若不慎接觸汙染，可能在5-14天左右發病，出現高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉痠痛、嘔吐等症狀，嚴重者則會有腎、肝、心臟等感染，甚至會導致死亡。狗狗若遭感染，則可能出食慾不振、嘔吐、腹瀉、癲癇等症狀，嚴重時也會致死。

雪梨大學微生物學教授杰奎琳說，「這種病很容易人畜相通，我們已經有幾十年沒有在新南威爾士州看到過了，很可能來自共同環境來源。如果直接接觸到眼睛、嘴巴等黏膜表面便很可能中標。」她說，「防止相互傳染的最好辦法是觸摸動物後勤洗手。」

▲老鼠示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



當地獸醫也表示，過去一個月內已診出兩隻狗感染該病，牠們過去經常到同個公園遊玩。獸醫Nima Rahmani則說，寵物只能根據實際情況接種疫苗，但仍有感染的風險，應該諮詢獸醫，並檢查住家環境。

新南威爾士周衛生部報告則指出，尤其要注意的是經常需要和動物接觸的民眾，比如農夫、獸醫、屠宰場工人等，而一些戶外休閒活動也能導致「鉤端螺旋體病」傳播。