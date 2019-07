缺四肢遭父母遺棄！她一人煮飯、學開車　縫紉手工包養活自己

▲布魯克斯沒有受限於先天障礙,反而積極活出自我。(圖/翻攝自臉書/Amy Brooks)



美國賓州匹茲堡37歲女子布魯克斯(Amy Brooks)從小出生就沒有四肢,她被親生父母遺棄,所幸隨後遇見收養她的家庭,「醫師起初會懷疑我是否能獨立。我的家人不接受這個想法。」如今,她能獨自煮飯、寫字、攝影與縫紉等,甚至還在學習開車,她希望可以鼓勵其他人突破自我。

《每日郵報》報導,布魯克斯剛出生時,她的親生父母便不打算照顧她,還告訴護理人員,可以把孩子放在小房間,不要餵食。所幸,她隨後遇見另一個充滿愛的收養家庭,總是鼓勵她學習獨立,別受限於先天的障礙。

▲製作手工包維持生計。



儘管布魯克斯四肢有缺陷,她卻持續找出自己的出路,別人輕鬆完成的任務,她換個方式獨立達成,她把這些成就歸因於支持她的家人。此外,她還經營YouTube頻道,向粉絲呈現她的日常生活,「當時,YouTube頻道不是我想做的事,在鏡頭前是令人害怕的,但我想那對他人是另一種鼓勵。」

布魯克斯自己剪輯影片,拍攝前也不需要別人幫忙架設器材。她說,「我不知道我是否會稱呼自己為攝影師,但我確實喜歡拍照,我利用嘴巴、下巴與肩膀來做任何事。」

雖然布魯克斯有時會在社群媒體收到惡意留言,但多數都是正面的,「我只專注在光明面,用更多消極態度來面對他們的負面,是在浪費時間還有可以誠實的時刻。」

▲布魯克斯咬著筆在牆壁上簽名。

自從2014年寫下自傳後,布魯克斯便持續發表激勵人心的演說,她喜歡與他人分享故事,不是深信她很優秀,「而是相信我的訊息對別人來說是重要的,我們在這邊都有原因,每個人都有自己的使命。」

布魯克斯說,她最大的挑戰是學習縫紉,她享受縫製手工袋子的過程,並透過臉書銷售產品。收養她的母親珍娜(Janet)表示,家人總是會鼓勵布魯克斯保持獨立,所有人不會同情她從小的境遇,因為她與他人沒有不一樣。

▼布魯克斯向粉絲分享影片,證明自己如何完成各種家務。