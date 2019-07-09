7日瘦身戰鬥營開課！日本瑜珈老師運動菜單公開，照三餐做甩肉超有感

站在鏡子前總覺得身材臃腫，贅肉鬆散很擾人？七日緊急瘦身營開課啦！最近日本有一位「瑜珈教師」在網上爆紅，她所傳授的居家瘦身運動共有早、中、晚三套，不僅超簡單、好上手，只要跟著菜單照三餐做，還很快就能感覺到效果！

#7日身材戰鬥營：早晨訓練，提高新陳代謝

早晨是一天中提高新陳代謝的黃金時段，而這組運動能針對我們的腹部肌群做訓練，目的在延長我們燃燒脂肪的時間。

動作一：坐姿、膝蓋微彎，手臂放後指尖朝前與臀部距離約15公分，成預備姿勢。

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動作二：雙手慢慢撐起上身，身體水平與膝蓋垂直。這個姿勢是橋式的變化型，更適合初學者上手。

動作三：將延伸的右腳伸向天花板。此時，背部要保持水平狀態、不搖晃。（不能像編的屁股一樣，屁股總是不受控低垂唷~）

動作四：右腳緩慢地上下滑動，落下時只能腳跟輕點地面唷~這組晨間運動套餐需兩側各重複八次。（編做完，感覺身體都不是自己的...）

#7日身材戰鬥營：午間消水腫

不論你是上班族還是學生黨，我們都是「久坐族」呀！長時間的坐姿真的很容易造成下半身水腫。為此，這組午休運動套餐不只可以伸展筋骨，還能幫我們促進血液循循環。（編都是趁大家午休吃飯去，在辦公室偷偷做運動啦！）

動作一：雙腳自然張開與肩同寬。

動作二：將重心移至左腳，手放在右膝蓋上保持平衡，接著向前直推右腳。我們可以想像正在用腳推空氣牆。

這組動作首要注意的是身體要穩住、不要左右搖晃。

#7日身材戰鬥營：晚上扭腰排毒



晚上到家，與其躺在沙發上吃洋芋片，不如來扭出腰線吧！扭轉動作可以刺激體內循環，促進消化和排泄。這組動作非常簡單，編通常是看劇，趁著廣告空檔扭一扭腰，完美利用零碎時間！

動作一：先讓我們膝蓋與肩同寬的跪姿，將雙手向前伸展，呈預備姿勢。

動作二：腹部用力提臀，並將上半身慢慢往右旋轉，右手觸摸左腳跟。動作不用快，慢慢地將動作做到位即可。

動作三：這次改向左扭轉，左手觸摸右腳跟。如果每個廣告區間都做一下下，一個小時過後，全身會感覺熱呼呼的，好身材已經離你不遠了！

文／美人圈 圖／翻攝自YouTube－All About Beauty

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