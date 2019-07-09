幸運！遊客戲水差點淹死　竟被奧運游泳名將馬格尼尼救起

▲義大利奧運游泳強將馬格尼尼。（圖／翻攝自IG／filomagno82）



實習記者陳妙津／綜合報導

45歲男子安德烈亞（Andrea Benedetto）近日和新婚同性丈夫一同到義大利海島戲水，不料卻因為水冷，身體狀況不佳而溺水。一旁的親友緊急呼救後，一名在海灘上做日光浴的男子立刻下水英勇救人，上岸後，兩人才發現救人的竟是曾奪得奧運銅牌、兩面世界錦標賽金牌的義大利游泳名將馬格尼尼（Filippo Magnini）。

據BBC報導，當時安德烈亞2天前才剛和丈夫完婚，前往義大利薩丁尼亞島度假，兩人以獨角獸泳圈在卡拉新茲雅思海灘附近戲水，但途中安德烈亞不幸溺水，泳圈又被強風吹跑，只能仰賴丈夫努力把他的頭拖住，不至於嗆水。

Filippo Magnini（@filomagno82）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 25 日 上午 9:48 張貼

▲馬格尼尼和女友感情甜蜜。



馬格尼尼當時則在海灘上與女友一起做日光浴，聽到安德烈亞的朋友們呼救後，他毫不思索地立刻下海救人，努力穩住對方身軀，直到救生員帶著救生筏趕到，「當我到的時候，他甚至無法言語，把他抬到筏上並不容易，因為他真的相當慌張，還不慎嗆到一些海水。」

事後，安德烈亞被緊急送醫，並表示很希望有機會能當面向馬格尼尼致謝。

馬格尼尼現年37歲，曾在義大利800米自由式接力賽中獲得2004年雅典奧運銅牌，並曾分別在2005年及2007年時，獲得100米自由式世界錦標賽冠軍。

Filippo Magnini（@filomagno82）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 5 日 上午 8:00 張貼