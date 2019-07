雨彈狂炸華府！地鐵站驚現瀑布　白宮也淪陷

▲一輛廂型車被大水淹沒。(圖/翻攝自推特/HavocHound)

美國當地時間8日早晨華盛頓特區(Washington D.C.)的交通尖峰期,被一場突如其來的大雨打亂了步調。移動緩慢的雷雨鋒面在短時間就帶來了3至4英吋(約76至100毫米)的降雨量,讓許多上班族困在雨勢中動彈不得,只能在車上等待積水退去。而大水也淹入了位於白宮西翼大廳附近的記者室。

外媒引述美國國家氣象局氣象學家萊貝特(Cody Ledbetter) 的說法指出,「這場雨移動緩慢,2個小時的降雨讓許多地區累積超過3英吋(約76毫米)的降雨量。」這對容易淹水的地區更是不妙,位於495號州際公路附近的Cameron Run區域,更是在30分鐘內提升超過7呎(約為213公分)。

▲ 維吉尼亞廣場地鐵站內部也下起大雨。(圖/路透社)

這場大雨也淹入國家檔案與記錄管理局的主要發電室,所幸館內珍藏的「獨立宣言」與「美國權利法案」等重要文物皆未受損。位於阿靈頓(Arlington)的維吉尼亞廣場地鐵站也被大雨灌入,對乘客通勤也造成重大影響。蒙哥馬利郡(Montgomery County)消防局發言人也表示,「消防人員正在四處協助受困民眾,不管去哪裡,幾乎都是交通堵塞與封路的狀況。」

美國國家氣象局也透過推特呼籲,「這種情況上街是非常危險的,遠離低窪地區並待在高處,避免靠近道路,這不是普通的淹水。」

