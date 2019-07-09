韓網討論度超高的髮色TOP 7　泫雅這款最顯白、秀智楓糖茶色不挑人

染頭髮除了跟流行之外，最重要的就是顯白、修飾膚色！看看韓星的「顯白髮色」有那些？又有那幾款髮色是韓網討論度超高的呢？每一款髮色適合的膚色全解析、隨便染都巨顯白！

#秀智：楓糖茶色

適合膚色：暖色調黃皮、所有膚色

前陣子狂PO度假美照的秀智，就換上新的楓糖茶髮色，這種偏黃調的髮色非常修飾暖色調的肌膚，不僅看起來氣色更好、也會有讓肌膚粉粉嫩嫩的感覺！

圖片來源：IG@skuukzky

#Jessica：檀棕色



適合膚色：所有膚色

同樣是暖色調肌膚的代表Jessica，其實一直以來染的都這種偏紅、偏黃的咖啡色系，這種咖啡色系是最基本、不挑人的髮色，誰染都可以顯白襯膚！想要更顯白的話，建議膚色偏黃或暗沉的女孩可以染偏紅的咖啡，會更修飾膚色喔！

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圖片來源：IG@jessica.syj

#李聖經：楓糖紅棕色



適合膚色：暖調白皮、黃皮

之前流行過的楓糖紅棕色，看似強烈、但其實在不同燈光下又像是一般的咖啡色調，從暖調的白皮到偏黃的膚色，都有顯白的效果！另外楓糖棕的色調也會讓髮質看起來軟軟的、非常有質感！

圖片來源：IG@heybiblee

#雪莉：珊瑚粉色



適合膚色：冷調白皮

雪莉之前換上這顆珊瑚粉的蜜桃髮色簡直太美，配上白皙的肌膚、被網友大讚簡直是「人間蜜桃」！不過編輯先提醒，這種彩度、明度都很高的顏色非常挑人，如果你不夠白、或是膚色不夠乾淨（像是暗沉或膚色不均），都會有反黑的感覺！

圖片來源：IG@jelly_jilli

真的想染的話、建議不要染太鮮豔的色調，可以試試看這種相對較好駕馭的粉棕色，也會有修飾膚色的效果！

圖片來源：IG@najinchoi9、my.o_

#泫雅：珊瑚橘色



適合膚色：一般中間偏白膚色

泫雅除了金髮之外、也維持了珊瑚橘髮色好長一段時間，也是2019大勢髮色！這個珊瑚橘非常活潑，看似難駕馭、其實意外修飾黃皮，只要是一般膚色或偏白都可以駕馭，如果是較健康膚色的女孩，建議可以試試看明度不要那麼高的珊瑚橘、會更修飾膚色！

圖片來源：IG@hyunah_aa

#新染黑茶色



適合膚色：所有膚色

另外泫雅最近新染的黑茶色就是一款不知道要染什麼時、絕不出錯的髮色，很推薦給所有女孩！不挑膚色之外、還有種減齡顯嫩感，散發滿滿的清純美！

圖片來源：IG@hyunah_aa

#張元英：霧紫灰色



適合膚色：冷調白皮、一般中間偏白膚色

IZ*ONE的張元英這款偏紫色的煙燻霧灰其實今年也很紅，非常洋娃娃！但要注意的是偏紫的色調越高、就越容易顯黃，所以想要顯白效果高一點的話，建議可以跟設計師討論、不要條太多紫色調，多點霧灰感，會更顯白！

圖片來源：IG@official_izone

文／美人圈

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