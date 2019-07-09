小資族的救星！ H＆M 推出「延後付款方案」等你發薪水再還錢

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hm

快時尚展店迅速，卻也火速退燒的情況下，不少業者都開始思考如何才能提高銷量。瑞典的快時尚品牌 H&M 近日公佈一項全新的購物方案，消費者能夠延後付款，也就是想買的東西可以等一個月再付錢，堪稱不少月光族的救星。

H&M近年來的改革決心十足，不僅承諾將會在未來銷售二手或是古著衣，更誇口在2030年使用100％回收或其他環保材料製衣，博取消費者的好感度，現在又有新措施出爐。

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隨著現代人的消費方式改變，不少實體店都開始面臨倒閉的危機，此次H&M與瑞典金融公司 Klarna 合作，暫定於明年秋天推出「延後付款」購物方案。對此H&M業務發展主管提到，「這是為了帶給時尚愛好者一個全新的購物方式，也是更便利、貼近消費者的模式。」

所以往後，只要消費者找到了滿意的商品，不論是實體店面或是官網購買，都能夠享受晚一個月付款的購物方案，H&M會對該名消費者的信用進行檢查，20天內付清餘額甚至不需要支付額外費用。這樣的全新模式與信用卡相似，目前已經在瑞典推出，小資族們或許可以期待一下，這項福利來台的消息。以後終於不需要等到發薪水再血拼了，先手刀買起來吧。

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