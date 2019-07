伸舌大「舔」冰淇淋引發模仿　德州警察冰櫃前站崗防噁客

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better@ILoveBlueBell @WAFB @Kiran_WAFB pic.twitter.com/TKX0jUikok

▲德州凱勒市(Keller)警局甚至還派遣警員到超市冰櫃前站崗。(圖/翻攝自推特/@kellerpolice)

國際中心/綜合報導



美國德州上周有一名戴眼鏡的女子在超市打開冰櫃大口「舔冰淇淋」後,又將食品放回貨架上,引起網友撻伐。然而該名女子未滿17歲,所以交由少年犯體系處理,但是她的影片卻在網路上瘋傳,甚至引起他人的跟風模仿。

德州該名眼鏡妹從超市的冰櫃中拿出一大罐冰淇淋,開蓋伸舌舔了一大口,隨後又將冰淇淋放回冰櫃中,整個過成中都在大笑,並且把影片分享在社交媒體上。

據《華盛頓郵報》報導,路易斯安那州也有人在社交媒體上分享自己「舔冰淇淋」的影片。只見影片中36歲的馬丁(Lenise Martin III)6日在超市打開一盒Blue Bell的罐裝冰淇淋,隨即伸舌舔了一大口,左看右看之後又伸出右手小拇指,朝冰淇淋戳了2下後放進嘴裡,又再度伸舌舔了一大口才把蓋子蓋好,面帶微笑地放回冰櫃當中。

馬丁後來遭到警方的逮捕,雖然有出示發票證明購買了那桶慘遭「舌吻」的冰淇淋,但還是以刑事責任的惡作劇罪名被起訴。

如今有部分超市為了防止這種超不衛生的舉動再度發生,將冰櫃上鎖並貼了一張「請找店員幫忙」的告示;德州凱勒市(Keller)警局甚至還派遣警員到超市冰櫃巡邏,並貼出在冰櫃前站崗的照片,呼籲民眾不要再做出違法的舉動。

The only Blue Bell Ice Cream being licked here in Keller this holiday weekend will be the kind you’ve already purchased. Cpl. Clark and Officer Bryan are seeing to that. #NotOnOurWatch @ILoveBlueBell pic.twitter.com/9BbBqN8mh0