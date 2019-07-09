進妓院看脫衣舞沒錢　愛爾蘭少年被丟出後門…2男「埋伏已久」包圍性侵

▲少年透露，被趕出妓院後遭到2名男子性侵。（示意圖／達志影像）

記者林瑩真／綜合外電報導

一名19歲的愛爾蘭（Ireland）少年到西班牙馬加盧夫（Magaluf）旅遊，不料途中跟朋友走散，竟誤打誤撞進入妓院，因為沒錢被趕出來後，又遭到2名埋伏已久的男子性侵。當地警方指出，少年不願意提告，因為他覺得「很羞恥」。

綜合外媒報導，少年在週末晚上與朋友外出遊玩，不料半途走散，被2名妓女引誘進妓院，原計畫要看妓女跳脫衣舞，但少年身上不夠錢，於是7日凌晨被趕出妓院。

沒想到，2名男子在妓院外埋伏已久，一看到少年被從後門趕出來，立刻上前圍住少年，將他帶走後性侵。直到早上5時許，少年才到醫院接受檢查，Son Espases醫院也證實少年是「性侵的受害者」。

雖然此事驚動警方，不過當地警方表示，少年坦承自己遭到2名男子性侵，且男子們是有意圖的等待他，但少年不願意提出指控，甚至說自己不記得妓院的名字，原因則是「很羞恥」。

事實上，類似案件也曾發生過。今年5月，一名27歲英國男子表示他在聖安東尼奧（San Antonio）的一個度假村遭到性侵，性侵犯在鬧區偷走他的手機，強迫他主動接近，是一名「高大的黑人男子」。