老婆才提醒「吃慢點」警告N次　他突然從椅子倒地喘氣噎死

▲男子原本在吃晚餐,過程中卻突然倒地。(圖/達志/示意圖)



國際中心/綜合報導

英國肯特(Kent)77歲男子巴恩斯(David Barnes)4月與老婆共進晚餐時,對方才剛提醒「吃慢點」,他卻突然喘不過氣並從椅子摔到地上,儘管醫護人員當時趕到現場並執行心肺復甦術(CPR),他最後仍不治身亡。驗屍報告近日出爐,證實他吃飯時嗆到,窒息死亡。

這起事件發生在4月21日,巴恩斯原本與妻子在享用復活節晚餐,對方詢問他是否吃得太快,沒想到他下一刻卻從椅子摔倒在地。餐廳員工見狀後立刻撥打緊急電話,兩名下班的護理人員趕到現場並實施心肺復甦術;隨後,醫護人員下午3時5分宣布男子已死亡。

Husband died choking on Beefeater meal after wife 'told him not to eat so fast' https://t.co/gc91QBORBQ pic.twitter.com/91uzbPntyx

警察肯普(Harry Kemp)當時也在現場,他在報告中提及,男子的老婆猜測他可能被食物嗆到,「她經常告誡他吃得太快。」警方表示,這起事件沒有其他可疑之處,男子死亡單純是被食物噎到。