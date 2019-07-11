想成為最美的新娘！這4大部位的保養秘訣　妳必須知道

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每年 6、7 月，是舉辦婚禮的高峰期，許多新人趁著天氣尚未炎熱前、或者趕在農曆 7 月前，搭上所謂「六月新娘」的列車舉辦婚宴，渴望能得到真心的祝福，成為最幸福的新娘。

然而，準備結婚的過程瑣事不斷，常常壓得新人們喘不過氣。即便如此，各位準新娘還是要勤於保養、照顧好自己，才能成為婚禮當天最閃亮的那顆星喔！以下是這次為大家整理的 4 大部位保養方法分享，大家可要認真學、勤勞做喔！

1. 臉部保養

依照個人膚質，給予肌膚適當的呵護

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除了日常的保養習慣之外，也要注意皮膚清潔、保濕，調整良好的生活作息、均衡飲食，才能散發出由內而外的美麗。當然，最重要的莫過於臉部的保養，當天是否好上妝、妝感是否自然不浮粉，都和事前的保養有莫大的關係，針對常見的 4 種膚況，提供給大家各人適合的保養方式：

（1）乾性肌膚

乾性肌膚最重要的就是保濕保油！選用鎖水保濕質地的乳霜產品，延長保濕的效果，帶給皮膚深層的滋潤，才不會在婚禮當天出現皮膚乾燥脫皮的窘境喔！

（2）油性肌膚

由於油性肌膚者油脂分泌較旺盛，保養品以液狀、膠狀等較為清爽的質地為佳。另外，太過滋潤的保養品可能會導致毛細孔阻塞，反而容易冒出粉刺、痘痘，要特別留意。

（3）敏感性肌膚

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因皮膚的角質層過薄，缺乏對抗紫外線的屏障，導致肌膚較容易老化，也難以留住水分。因此從化妝水、乳霜、護膚品都得含保濕成分，還要定期敷面膜來做補充。

（4）混合性肌膚

強調油水平衡，這類型皮膚通常屬於「外油內乾」，T 字部位明顯較油、臉頰兩側較乾，需要分開保養，並視當下肌膚的狀況，確認是要補水還是補油。

2. 頭髮護理

婚禮前一個月減少護髮次數

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在結婚的前一年，每個月可以做一次深層護髮，降低分岔、毛躁的機率，若沒有必要便不要任意做造型，以免傷害髮質。

等到婚禮的前一個星期，建議再來調整頭髮的長度和層次，以及適合染的髮色。這些細項都能和新秘討論，以當天造型為主要的訴求，髮色的部分通常顏色較淺更能凸顯出層次感，較深則會比較優雅大方；而洗髮方面，越接近婚禮時就盡量不要護髮，前一天洗頭也一定要吹乾，才能確保當天造型的穩定度唷！

3. 指甲保養

勤擦指緣油，婚禮前一週美甲

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追求完美的妳，理所當然希望婚禮那天能有 100% 的美麗，所以即便是細微的指甲，也是需要注意的重點喔！平常可以用指緣油代謝老化的角質、硬皮，避免不斷修剪造成的凹凸不平或小傷口，或是每三個月做一次手部的保養。

此外，也可在宴客的前一週與美甲師預約光療指甲，針對禮服的顏色或款式做出最適合的搭配設計，一次約 2 至 3 個小時，大概可維持一個月喔！

4. 背部保養

告別痘痘背，養成早睡早起好習慣

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最後一個應該注意的地方，就是背部。由於日常中的衣物鮮少有機會露背，因此有不少新娘在試穿禮服的時候，露出了佈滿痘痘的背，當下便會非常尷尬。

其實，要避免背部被痘痘侵襲，最好的方法就是要早睡早起，就算婚禮的事情再怎麼忙碌，也要盡量在晚上 12 點前就寢，內分泌才會正常喔！解決了痘痘的困擾後，若想做淨膚雷射、脈衝光等醫美療程，建議先於婚禮前 1 至 2 個月內安排會較為保險。

俗話說：「世界上只有懶女人，沒有醜女人。」聽過不少女性朋友分享，女人為了一場婚禮，可以做到很多以為做不到的事！相信只要勤勞，並帶著恆心和毅力，人人都能是宴客當天最美麗的新嫁娘！

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