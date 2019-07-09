行李超重8公斤！　超狂爸為了省錢直接把「15件衣服」穿在身上

▲男子發現行李超重，竟然把15衣服穿在身上。（圖／翻攝自Twitter／Josh Irvine）

國際中心／綜合報導

蘇格蘭一名男子近日到法國旅遊，辦理登機手續計畫返國時，意外發現行李超重，不想多支付額外費用的他，突發奇想把15件衣服穿在身上，只見炎熱的天氣裡，他卻穿著厚重的衣服，滑稽畫面不但把機場人員逗笑，最後也順利解決行李超重問題。

來自蘇格蘭格拉斯哥的46歲男歐文(John Irvine)，5日與家人一同在法國尼斯機場，計畫搭乘易捷航空(EasyJet)的班機返回愛丁堡，結果在辦理登機手續時被告知行李超重8公斤，為了省錢便開始把行李裡的衣服一件件往身上穿，滑稽過程全被17歲兒子喬許(Josh)給拍了下來，後來更分享至推特上吸引上萬網友討論，意外成為爆紅人物。

喬許表示，「因為我們已經為這趟行程花了很多錢，所以他不想再花錢了」。影片中可看到，歐文打開行李箱後，就直接把衣服一件件套在身上，喬許則補充，「大概已經穿13件了」，結果後來還因為穿太多大冒汗。

歐文的「穿衣計畫」雖然順利讓他們行李沒有超重，但過海關時，擁腫的上身反而引來機場工作人員注意，擔心他有可能夾帶可疑物品上機，而被要求當場脫掉多件上衣，結果當然是什麼都沒有查到，最後只好手持一堆衣服上機。喬許表示，「父親一開始知道自己在網路爆紅，還覺得有點丟臉，但後來也覺得有趣，就笑出來了」