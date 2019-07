阿公手滑！孫女搭郵輪45m高處摔落水泥地亡　媽淒厲哭喊

▲女嬰從郵輪高處的窗邊摔出去。(圖/翻攝自推特/cathy moore)



國際中心/綜合報導

美國印第安納州一個家庭7日搭乘皇家加勒比海國際郵輪「海洋自由號」(Freedom of the Seas),打算前往加勒比旅遊。這艘郵輪當時停靠在波多黎各聖胡安一處碼頭,一名阿公在第11層甲板卻手滑,導致手中19個月大的女嬰摔出窗外死亡;女嬰的母親痛哭失聲,一名目擊者形容,她的哭聲比任何人的尖叫都慘烈。

《新聞內幕》(Inside Edition)報導,這起家庭悲劇發生在7日下午4時30分許,阿公阿內洛(Salvatore Anello)告訴警方,當時他抱著19個月大的孫女威甘得(Chloe Wiegand)靠近窗戶,原本大家都在欣賞聖胡安美景,他卻不小心失手,孩子瞬間摔出窗外。目擊者回憶,女嬰母親的哭聲非常淒厲。

Absolutely heartbreaking. A man was holding his granddaughter up to an open window on the Freedom of the Seas cruise...

據了解,孫女當時從150英尺(約45公尺)高處摔落在下方水泥地,送醫後仍不治身亡;她是印第安納州警察韋根(Alan Wiegand)與老婆金柏莉(Kimberly)的女兒。警方已展開調查,發現可以從郵輪內部打開窗戶。

南灣(South Bend)警局透過聲明表示,在這艱困時期,警察同仁向這家人傳達哀悼之情,希望社區居民能替他們祈禱。該家涉事郵輪發言人托里斯(Owen Torres)則告訴CBS新聞,對於這起悲劇深感痛心,已指示護理團隊提供這家人任何協助。

《紐約郵報》報導,這艘郵輪8日離開波多黎各,要前往聖馬丁島。波多黎各港務局發言人卡蒙那(José Carmona)表示,阿公當時把孫女放在窗邊;官員正調查窗戶原本是否為打開狀態。

