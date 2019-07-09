唇膏挑色學問大！珊瑚色最白搭、雙頰泛紅「這色」千萬別挑

▲依照膚色選擇命定唇，臉部印象變得更鮮明。（圖／翻攝自IG/opera_cosmetics、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

除了常說的白皮、黑肉底之外，其實每個人的膚色中都還有泛紅、偏黃等不同的呈現。也因此常遇到口碑爆紅的色號，擦到自己唇上卻顯得髒髒的窘境。選擇唇膏色號其實和服裝色彩搭配息息相關，跟著以下原則挑選就沒錯！

請繼續往下閱讀...

來自日本的OPERA渲漾水色唇膏，以日本專業調色技術研發6色唇膏，囊括冷暖不同色調。特別的是，經過唇溫及時間轉化後，唇色更會持續散發層次感的綺麗色澤，以下推薦給女孩膚色別的選色秘技。

白肌

唇膏不挑色，挑選為襯托膚色，展現好氣色為首要條件。

白卻沒氣色

過白的女生常被說氣色不好、沒有元氣，建議可擦上紅色系唇膏來提升好氣色。

白卻泛紅

若有雙頰泛紅的問題，建議搭配淺粉色系唇膏轉移焦點，使臉部印象更協調。

黃肌

一般亞洲女孩的膚色，挑選唇膏重點為幫助肌膚提亮，以及加強整體妝容的協調感。

暖色調基底膚色很適合搭配暖色調的杏色，或是珊瑚色。這兩色不僅能有效提亮，更能幫助黃肌打造活力感。

健康肌

越來越多女孩喜歡健康膚色，健康卻又自帶光澤的膚色，最適合搭配暖色明亮的唇膏，和膚色相互輝映。

健康偏紅

建議挑選深一度的玫紅色，打造專屬的可愛性感。

健康偏黃

選擇暖色調橙橘色，更顯小麥肌的時尚感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App