超美女殺手《安娜》Sasha Luss　14歲登T上台，人生首個貴人就是老佛爺

暑假一到許多強檔片紛紛上映，而當中一部值得你到戲院觀賞的絕對包含這部由法國名導盧貝松（Luc Besson）執導的《ANNA 安娜》。不僅有著繁湊的精彩劇情，看完戲後一定會被劇中女主角安娜的冷豔特質所吸引，而她，又是誰呢？





這位出生自俄羅斯東城的27歲女孩莎夏露絲（Sasha Luss），是為何會走上影壇，而她又是如何被名導盧貝松相中？說起Sasha Luss的演藝之路必談論到時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），因為早在Luc Besson之前，Karl Lagerfeld早已發現了Sasha Luss的天賦。

自小對閱讀與芭蕾懷抱極大興趣的Sasha Luss，對於螢光幕前的生涯可說是興趣缺缺，直到一次練舞過程腳踝受到傷害，因而被迫放棄舞蹈這條道路，但也因這個意外，開啟了她人生中的另一扇門。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 25 日 上午 2:47 張貼

碧藍雙眸、高挑身材、冷豔氣質…這些與生俱來的特質使她14歲那年在媽媽的陪同下與模特兒經紀公司簽下了第一張合約。除了走上當地時裝週的伸展台，也陸續登上時尚雜誌，事業版圖更從俄羅斯拓展至歐洲各大城市與美國紐約。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 24 日 上午 4:39 張貼

但雖然如此，Sasha Luss的名聲僅如同多數模特兒一般，直到某次Karl Lagerfeld被Sasha Luss攝於俄羅斯當地時裝品牌Maison Bohemique的形象廣告吸引後，毅然決定捧紅這塊璞玉。相信大家都應該知道，只要是被Karl Lagerfeld相中的通常都會大紅大紫，而Sasha Luss當然不例外！

除了香奈兒大秀外，Sasha Luss也接二連三地受到知名精品品牌的邀約，走上無數個時裝伸展台。風格上無論是優雅、前衛、復古…Sasha Luss均完美駕馭，更曾創下一季58場的驚人紀錄。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 23 日 上午 3:23 張貼

憑藉著出眾氣質與高知名度，Sasha Luss在2017年接到了電影《星際特工瓦雷諾：千星之城》中的珍珠族公主一角，而執導正是Luc Besson。儘管角色形象需求，Sasha Luss必須化上特殊妝容，並經過電腦後製處理，近乎難以辨識電影中的珍珠族公主即是她本人，但也因而使眾人發掘Sasha Luss的精湛演技。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 26 日 上午 2:58 張貼

直到這次的《安娜》，Sasha Luss從女配角一躍成了女主角，將女殺手那帥氣且高冷的姿態演繹的淋漓盡致，而劇中甚至為了因應場合與扮演角色的需求，換上多套不同風格造型的裝扮：

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 1 日 上午 7:42 張貼

以馬甲式胸衣型朔阿諛身材，同時再戴上一條垂墜頸鍊，看似簡單但魅力早已風靡全場。

穿上裸膚色的五分袖針織衫，再搭配粉膚色的百褶裙，即可襯托出動人高雅氣質。劇中Sasha Luss綁上乾淨包頭更顯端莊。

黑色皮衣或黑色西裝外套該如何搭配呢？其實只要像Sasha Luss在劇中穿上黑色高領便超顯時髦，帥氣又幹練。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 12 日 上午 6:22 張貼

此外，Sasha Luss在劇中還有一套令人驚豔的造型，那就是雪白色的皮草大衣與帽子。雖然這身裝扮在台灣的氣溫裡絕對不合適，但對俄羅斯來說卻是常見的禦寒造型。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 12:23 張貼

而私底下的Sasha Luss又是如何做造型裝扮的呢：

T-shirt搭丹寧褲的裝扮顯得有些許乏味嗎？那麼不妨像Sasha Luss罩上一件寬鬆紮染襯衫，甚至穿上拖鞋，注入瀟灑不羈的波西米雅風。

Sasha Luss（@sashaluss）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 12:36 張貼

又或是戴上飾品增添造型層次與豐富感。像是Sasha Luss就將二至三個手鐲穿戴在同一隻手，使單調的衣裝中有了注焦的重點。

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怎麼搭配墊肩外套才不會顯得過於成熟甚至不小心老氣掉呢？只要在內裡搭配上休閒Tee或是運動Bra Top，即可輕鬆避開這些擔憂。而在這身裝扮中，Sasha Luss還配上了倒梯形墨鏡，巧妙呼應有菱有角的俐落線條。

休假的造型搭配無疑就是以舒適為主，此時一件寬鬆Tee配上一條單寧褲最合適不過，但為了避免五五身的形成，記得還是要將衣擺紮進褲頭。

又或者臨時需要拜訪重要人物時，即可像Sasha Luss披上一件版型俐落的大衣，提升整體的氣勢感

然而就像上面提及的，扎衣擺這個小動作便可修飾身型比例，當然，扎褲管也具有類似概念（只不過這樣的造型技巧只適用於高挑女孩上，嬌小女孩則建議上身搭配Cropped-tee，讓露出的腰部肌膚拉長視覺上的比例）。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、IG@sashaluss

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