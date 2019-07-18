阿嬌小紅書分享6大敷面膜NG行為　90%的女生都全中

阿嬌在小紅書上提到，「前段時間換季，皮膚乾乾的，為了妝容服貼不卡粉，特意早早地起床敷面膜。結果，化妝老師一來就開始給我上課，說我這麽做只會越敷面膜皮膚越差 。」

發現自己也犯了一些敷面膜的錯誤，因此也來給網友們上上課，講講敷面膜的誤區：

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NG 1：每天敷面膜

經常敷面膜，皮膚會越來越水潤，但並不是越水潤越好。皮膚水潤度到一個極限的時候，透氣性會變弱。長期這樣，皮膚會無法適應幹燥的環境，自我抵抗力就會越來越差，很容易導致爛臉。

正解：面膜一周敷3次就OK。

NG 2：妝前敷面膜

妝前敷面膜，皮膚角質層的含水量會瞬間增加，對光線的折射率也升高了，所以敷完面膜皮膚看起來變得很透亮水潤。但是，這時候彩妝裡的刺激成分會趁虛而入，長久下去對皮膚的傷害很大。

正解：上妝前一天敷面膜才是最好的。

NG 3：面膜袋子裡的精華全用掉

其實那些所謂的「精華」基本上都是活性物和大量的黏稠劑而已。而且我們的皮膚對外界成分的吸收程度是有限的，多了也吸收不了。所以，不要心疼，該扔就扔！

NG 4：面膜冷藏一下再上臉

敷面膜一般最佳溫度是15度，平時就放陰涼幹燥處就可以啦。溫度太低，面膜裡的成分反而不能發揮功效。

NG 5：敷完面膜直接睡

敷完面膜以後，按摩1-2分鐘，看臉部還有沒有黏膩的感覺，黏了就洗掉，沒有影響就不用洗。

NG 6：邊洗澡邊敷面膜

一般我們用熱水洗澡，毛孔打開了，皮膚也在排出雜質。這個時候敷面膜反而會導致我們的毛孔堵塞，所以千萬不要這樣敷面膜！

最後，面膜不一定要貴，但一定要敷對，才是最正確的觀念喔！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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