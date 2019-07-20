IU《德魯納酒店》一改鄰家女孩樣貌　高貴冷艷的氣質讓人又愛上她了

2008年以歌手身分出道的國民妹妹IU，低沉略帶清新的獨特嗓音，深受許多粉絲喜愛，就連韓國演藝圈中，也有不少明星喜歡她的歌聲。不只是在歌唱方面，對戲劇同樣有熱忱的IU，在2011年演出《夢想起飛Dream High》多了演員的身份，陸陸續續接演了多部韓劇。

이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 28 日 上午 3:35 張貼

2018年在韓劇《我的大叔》中，首度嘗試負面的角色的IU，細膩不做作的演技獲得戲迷們一致讚賞，可以說是她繼《月之戀人－步步驚心：麗》後的另一部代表作，不到一年的時間，她再度接演由tvN製作的韓劇《德魯納酒店》，這回要和呂珍九一起上演對手戲。

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《德魯納酒店》是講述在繁華的韓國首爾市中心，擁有陳舊外觀的「德魯納酒店」，IU在裡面飾演酒店的社長，外貌如月亮般高傲美麗，但個性古怪心術不正，不過因為過往被詛咒無法離開，只向無法離開的靈魂們展示其華麗的真面目的點點滴滴。

IU這次在新戲中，以奢華、復古的風格為主要造型，就從目前已經曝光的劇照來看，除了服裝相當華麗之外，還搭配了不少配件，營造酒店社長高貴、典雅的氣質，快來看看這次她全新的造型吧。

全白色的西裝外套，搭配白色透膚襯衫，並裝點上復古的髮飾，顯盡IU非凡的氣場。

蕾絲領襯衫加上粗呢毛料外套，搭配上珍珠玫瑰花項鍊，將典雅氣質表露無疑。

不論是紫色錦緞上衣搭配黑色帽飾，或是另一套有著浮誇領巾的透膚穿著，讓IU一改鄰家女孩的樣貌，展現她神祕又冷豔的一面。

還有這一套黑色抽皺裝飾華服，戴上同色調耳環，更突顯IU白皙的膚色，喜歡這樣裝扮的女孩，不妨學學她把頭髮綁起來，露出迷人的頸部。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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