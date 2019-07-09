12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

本月初的新月日食，憂喜參半，加上同一天太陽、新月以及土星對沖，就算有好消息，責任與壓力也大。此外，水星本月不是退行就是相位不好，也會讓人神經緊繃。月中16日將會出現魔羯座月偏食，更可能帶來突發的意外。另外這次的月偏食也象徵著真相浮出，很多爭議性的事情將會挑起眾人的敏感神經。

受日全食影響最大的星座有雙魚、魔羯、天秤與巨蟹座，對這些星座而言，危機或許就是轉機，或許敵人才是你的貴人。本月金星太陽都會在月底進入獅子座，意味著醜惡的事情終將被揭露，權威可能被挑戰，道貌岸然的公眾人物，醜惡的國際鬥爭與人的貪婪，將無所遁形。

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牡羊座

如果你有打算搬到新房子或找新的工作，本月是好的時機點。土星在魔羯將磨練你的心志，讓你變得沉穩。本月的變數很多，重要計劃一定要有備案，以免突發事件讓你措手不及。沒有習慣做計劃的牡羊，得開始學著規劃與安排未來。隨興而至可能一事無成、甚至惹上麻煩。工作與感情都出現挑戰，單身的你，不要太快表態，耐性與敏銳的直覺力，可能讓你避開麻煩甚至危險。

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金牛座

公開場合謹言慎行，做任何事情都要三思，因為本月變數多。水星退行三周，建議重大決定絕對不可以突然改變方向或立場。職場或學業上也可能出現競爭或瓶頸，本來處於優勢的你，會被對手迎頭趕上。調適心情之餘也要轉換重心。建議不要浪費時間在不可能成功的計畫，你的固執可能帶來不好的結果。單身的你，處理感情問題要更理性，金錢方面也需要低調，不宜大動作改變既定方向。

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雙子座

重要計畫儘量在本月第一周之前結案，因為水星7日之後就要退行了，事情出錯的機率高，且專案與計畫都有可能被延誤。水星是你的守護星，所以水星退行對你的影響又更大些。有些雙子座可能會被迫離開既有的工作崗位，或是因為錢的事情惹上麻煩。雙子座也有可能有機會賺到錢，但為了這些收入得做出些退讓與犧牲。另外要注意的就是意外的支出。不要投資，不要簽署重要合約，醫美計畫也先暫緩。

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巨蟹座

工作運漸入佳境，目前你的方向正確，所以不要輕易改變目標或是放棄之前的努力。可以預期的是，過去的疑惑會在這個月明朗，有些結果可能不是你想要的，但至少你會看見真相。不要讓情緒綁架你的腦袋，保持中立客觀，手邊還有資源，能夠幫你度過本月的挑戰與變化，記得一定要冷靜面對變化。感情與事業都曲折，意外也不見得都是驚喜，但你有備而來不用怕。本月好日子只有8日與18日，對感情與人際關係有助益。

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獅子座

忙碌的你，本月是你放慢節奏的一個月。水星退行諸事不宜，也給了你理由不要再繼續衝衝衝。身體慢性的病痛不要拖，快點去檢查。月底太陽與金星都進入本命宮，比起其他的星座，你雖擁有更多助力，但工作上可能出現難題或是先甘後苦、先禮後兵，當初答應要幫忙的人說不定會落跑。單身的你，感情順勢而為，能維持現狀就是幸福。檯面下的戀情會見光死，還有你終於會看清一些虛偽人的真面目。

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處女座

本月的巨蟹座日全食，會影響你的人際關係與感情。這可能跟一些真相被揭露有關。如果你有檯面下的戀情，建議早點結束這段關係，等到月中之後，問題就會變得更複雜。另外，有小孩的你，可能會為孩子的事情費心。想要懷孕的你，得面對一些壓力或變數。本月的土星與冥王星位置都不好，惱人的舊問題或過去的爛攤子可能又會回來，逼迫你面對。

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天秤座

水星於7日退行，這段期間以守代攻、以退為進最好。你可能會於某個競爭中敗退，但要記得其實這是好事，因為這件事情的結果會帶來一個更好的機會。本月不要做重要決定，與金錢和工作相關的事情更要謹慎。在沒有更好的方法之前，寧可吃點虧，等局勢完全明朗之後再行動。工作與學業方面，你的能力會受到重視，但相對而來的則是巨大的責任。本月的日全食與月偏食都會落在你的家庭與事業宮位，當心變數。

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天蠍座

本月的日全食帶來機會，但是這個機會跟預期的有落差。應變能力是致勝關鍵，如果反應過慢，可能錯失最好的回應時機點。月中以後的魔羯座月偏食，照亮一些你不想面對的事情，但現實逼迫你得去解決。本月還有退行的水星，所以危機得靠自己的力量化解。如果可以等，下個月的狀況會更明朗且對你有利。求職面試、買房搬遷或是進修，等到月底水星退行後再行動也不遲。感情方面出現意外的轉折，記得越是在意的事情，越有可能落空。

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射手座

所有的難題，只要有愛都能被解決。射手座今年的感情運很好，本月儘管諸星不給力，但若你有堅強的感情或親情做為後盾，則不需要感到驚慌。本月容易帶來爭議與疑惑，保持樂觀冷靜，能幫助你看清事情的真相。你的收入可能會因為工作的改變或是家庭的因素消失或減少，自己創業的射手座也得備足現金，未來還有一場硬仗要打。單身的你，8日與18日為愛情幸運日，參與社交活動可拓展人際版圖。不過人紅是非多，順境時記得低調些以免樹大招風。

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魔羯座

過了7日之後，水星就退行了，所以重要的案子如果無法在這之前結案，建議暫時擱置。本月第二周之後的一整個月，都要謹言慎行，不要簽署重要合約，也不要投資。你的潛能將會被凸顯或看見，但是競爭者或考驗也會出現，所以未來邁向目標的路其實很辛苦。本月最好的兩個時機點，一個是8日金星天王星的六分相，再來是18日，人脈桃花旺，有利愛情與工作運，記得把握機會。

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水瓶座

金星就要離開你的第五宮了，但7月3日之前告白或是被告白都還來得及，之後變數多且生活重心將改變。本月的日全食與日偏食肯定會帶來很多變化，工作上的變動尤其明顯，建議你耐性等待，不要躁進。日全食將照亮你的第六宮，你可能被賦予很艱難的重任。月偏食則會揭發醜聞或秘密，要當心。本月第二周之後水星退行至月底，這期間不要購買電器產品，建議等下個月之後再說，這段期間也儘量避開求職面試，能等就等。

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雙魚座

水星7日之後開始退行，屆時你的工作產值降低，且重要的計畫可能卡關。如果時間還足夠，建議你先停下腳步觀察並等待。本月會帶來震撼，你或許會被迫正視一些過去根本不太關心的事情。記得在狀況沒有完全明朗之前，不要做決定。原有的計畫可能出現變數，身邊的朋友發生重大事情，也會連帶影響你的心情與計畫。單身的你，愛神對你投出變化球，可把握8日與18日金星能量最飽滿的時候出擊，求愛成功率較高。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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