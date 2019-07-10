南非美少女揪團共造夢想機　飛1.2萬公里抵達埃及

▲ 梅根（Megan Werner）為此計畫的主角。（圖／翻攝自Facebook／Megan Werner）

實習記者陳耿閔／綜合報導

「非洲正在起飛」，這是一群大約20位南非共和國青少年的努力目標，今年5月，這群青少年精心打造了一架他們自己的單螺旋槳飛機，目標就是計畫從開普頓飛往埃及再返回，路途一共長達12000公里，而近期消息指出，他們在出發6周後終於正式降落埃及。

該計畫早在2018年就開始了，是年僅17歲梅根（Megan Werner）的心血結晶，她創立了U-Dream Global，並且激勵其他同齡的青少年一同追逐夢想，在一群高級工程師的指導下，短短3周內就組裝了一架Sling-4飛機，然而其中卻有多達千個零件。

考量其安全問題，在這一趟長達12000公里的旅途中，機組人員途中總共降落六次，分別為納米比亞、馬拉威、衣索比亞、坦尚尼亞、溫古賈島（位於坦尚尼亞尚吉巴）和烏干達，而就在抵達埃及，夢想達成的那一刻，梅根更是難掩興奮。

梅根表示，我非常榮幸能夠在我們停止過的地方為非洲大陸帶來改變，這項計劃的目的是向非洲展示，如果你下定決心，一切都是有可能的。「當我們開始製造飛機時，我們對航空業一無所知。我們必須了解所有工具，學習閱讀工程圖紙也是一個很大的挑戰。」

梅根補充說道，我們也將在不同的目的地為當地人提供鼓舞人他人的會談，向他們述說我們第一次在飛機上的體驗，因為他們中的許多人以前從未見過甚至不在飛機上，最後我會讓他們知道一切都是有可能的。