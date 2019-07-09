活過性侵與破碎家庭　她水上摩托車摔落「推進器穿破直腸」生殖器受損

▲ 泰莎和朋友到海邊消暑卻意外重傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

許多人會在炎炎夏日到海邊消暑，除了游泳以外，也會挑戰各種刺激的水上活動。美國一名女子一生努力克服性侵帶來的陰影和破碎的家庭帶來的傷痛，沒想到和朋友到海邊游泳時，只是想嘗試水上摩托車放鬆心情，卻被狠狠甩出，導致她陷入昏迷，醒來後更發現自己全身多處重傷。

《紐約郵報》報導，28歲的泰莎（Tessa Fleming）2017年剛從加州搬到紐約皇后區。事發當天是她第一次前往羅卡韋海灘（Rockaways），她和剛認識的朋友珍妮佛一起游泳時看見2名男子騎著水上摩托車靠近。其中一名男子邀請泰莎上車，她便開心的答應了，「我永遠歡迎新的經驗。」

泰莎穿上救生衣、跳上摩托車；儘管把手的位置在泰莎身後、很難抓住，她還是聽從男子指示抓住把手，而不是對方的身體。她提到，「我記得的下一件事就是我全身疼痛，但不知道為什麽。我從這個陌生人的水上摩托車後座上摔了下來。」

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▲ 搭乘水上摩托車需由專業人士駕駛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

泰莎的朋友將全身無力的她拖回海灘上，她還依稀聽見有人在尖叫，「這是脊髓損傷，不要動她！」泰莎形容，當時她的血水隨著海水蔓延，「看起來就像電影《大白鯊》。」被送上救護車後，泰莎全身痛得要命，接著就看到電影和電視節目中常說的那道白光，「但我不想走向那道光，我不想死。」

泰莎在藥物作用之下經歷長達2周的昏迷，醒來後發現自己必須依賴胃造口灌食，胃部有一個深7公分、寬12公分、長25公分的傷口，「感覺像是有一台攪拌器在我體內失控。」

泰莎的父親向她說明，水上摩托車以每小時80.5公里的速度前進，而摩托車的推進器直接穿進泰莎的直腸，導致她的結腸和2條主要血管破裂，進一步造成膿血症。她的膀胱、骨盆底和生殖器官也受到嚴重損傷，可能使她無法生育。

泰莎提到，「有時候真的痛到我希望自己在意外中死去。我很生氣，覺得上帝在以此懲罰我。我已經經歷了很多，我是一名性侵受害者，活過非常多家庭問題，正在調適戒酒和飲食失調。意外發生之前是我一生中最快樂也最自由的一段時光，頭腦清醒、體重受到控制，我也接受自己的身體。」

▲ 泰莎經歷多次手術終於康復。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

泰莎在6個星期後出院，而她來自加州的親友都已經離開，讓她不得不獨自在皇后區的公寓度過康復期。她回憶，「一年中的大部分時間我都在室內度過，每天睡20個小時、只吃一個漢堡，因為我沒錢、沒胃口，也沒力氣煮飯。我搬到紐約本是為了寫作和單人脫口秀，但我無法工作，只能靠積蓄和家人過活。」

泰莎的醫生無法向她保證胃造口接回術會成功，讓她相當害怕自己可能帶著這道巨大的傷疤度過餘生，「冬天躺在床上時，我會想像自己在紐約的夏天穿著露肚上衣，露出沒有造口袋的傷疤。」她在一年內經歷8次手術、呼吸道50%閉鎖、失憶、掉髮和無數療程、泌尿道感染和造口袋爆炸，所幸最後接回術成功了。

泰莎重新開始學習喜歡自己的身體，儘管穿著露肚上衣時，有些人會盯著她肚子上的傷口看，「但這沒什麼。我的傷疤讓我變得更加獨特，變得更善良、有耐心，也不那麽害怕了。在我最低潮的時候，我經常問自己，『我能挺過去嗎？』現在我知道，我可以活過任何事情。」