找「糖爹」包養被砍價！ 金髮妹床戰一半突然用斧頭劈他

▲女子與朋友為了勒索，竟然亮出斧頭。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

澳洲卧龍崗市(Wollongong)一名女子在與糖爹(Sugar Daddy)床戰到一半時，突然要求漲價，但是對方不願意，她就打電話叫來2名朋友幫忙，其中1人還手持斧頭攻擊頭部，在左耳割出一道很深的傷痕，嚇得對方只好乖乖付錢，最後被判囚20個月。

28歲女海恩斯(Shannon Haynes)去年在包養網站尋找匹配「糖爹」，對方需答應每周支付她560英鎊（約台幣2.1萬元）以換取服務，結果順利釣到一名37歲男子，不過價錢後來砍為每周150英鎊（約台幣5852元），他們碰面後，床戰進行到一半時，她突然要求停止，除非對方願意付更多的錢，結果遭到拒絕。

「糖爹」正要穿衣服離開時，房內突然衝進2名陌生男，其中1人還手持斧頭，原來2人是海恩斯的同夥，沙利文(Michael Sullivan)與迪亞斯(Justin Diaz)，向他討錢但身上只有150英鎊就被斧頭攻擊，嚇得他只好去提款機領錢，脫困後立即報警。

受害男子後來住院接受治療，左耳被縫了15針。海恩斯以及2名同夥皆被警方逮捕，然而出庭應訊時，辯護律師卻以「她沒有叫朋友帶斧頭」為由，強調她也是事件中的受害者，不過法官並沒有採信此說法，本月3日宣判她入獄20個月，且12個月不得假釋，沙利文與迪亞斯的罪刑則於下月宣判。