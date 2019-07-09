祗園大火燒3hr！80年名店美登幸「就在隔壁」　饕客見焦黑屋頂超不捨

▲日本京都祗園町花見小路8日深夜發生大火。（圖／記者黃凱翊攝）

記者林瑩真／編譯

日本京都祗園一間料亭8日深夜失火，延燒周邊的5棟木造房屋，出動20輛消防車救援3個半小時才順利撲滅火勢。雖然無人傷亡，不過其中一家80年知名懷石料理餐廳「美登幸」就在旁邊，不幸遭到波及，讓許多饕客為此感嘆。

「美登幸」位於花見小路南側，創業80多年，一直主打懷石料理，其中又以「湯豆腐」料理聞名，菜品精緻美味，價格卻可以從中價位起跳，成為許多觀光客嘗試懷石料理的首選。

除了如宴會套餐、限定高CP值套餐，以及精緻、客製化的懷石料理外，「美登幸」也有舞妓表演、陪客人用餐的服務；另外，店內就有屬於自己的美術畫廊，裝飾著許多舞妓、藝妓的畫像，也開放與藝術家合作展覽。

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▲美登幸遭波及，饕客不捨。（圖／翻攝自推特）

消息一出，不少網友紛紛在推特轉發消息，就怕80年的知名老店大受影響，「祗園的美登幸啊，是爸爸同級生的店，前段時間才辦過同學會呢」、「美登幸被火災影響，不是出現在中居正廣的連續劇裡面嗎」、「美登幸火災啊，小時候就經常被照顧，長大後也跟舞妓們玩過，真是擔心啊」。

►美登幸官網→https://gion-mitoko.jp/