5000公尺長跑大烏龍！他算錯圈數「少跑1圈」　秒從冠軍變墊底

實習記者施怡妏／綜合報導

瑞士洛桑日前舉辦國際田總鑽石聯賽，卻在5000公尺的比賽中出現了一場大烏龍。來自衣索比亞的選手哈格斯‧葛布里維特（Gebrhiwet Hagos），從起跑後就一路領先，眼看冠軍就在眼前，他加速成功衝線後還高雙手歡呼，沒想到比賽根本還沒結束，他算錯圈數少跑1圈，當場與冠軍失之交臂，讓他懊悔不已。

據美國《跑者世界》（Runner's World）報導，來自伊索比亞的長跑名將葛布里維特，從比賽開始後一直領先在前，是冠軍得主的熱門人選。他在3000公尺時突然開始加速衝刺，把其他選手遠遠甩開，當他壓過終點線後便舉起手臂歡呼，放慢速度並往場外跑去，享受「勝利」的滋味。正當大家覺得奇怪時，現場的賽評突然震驚表示，「噢不，他以為他跑完了，他還有一圈沒跑，這真的太令人難以置信。」

▲葛布里維特以為跑完了，於是向場外跑去。（圖／翻攝自YouTube／3T Total Tri Training）

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▲葛布里維特舉起雙臂歡呼。（圖／翻攝自YouTube／3T Total Tri Training）

葛布里維特發現後立刻跑回跑道上，但他的跑步及呼吸節奏早已被打亂，努力狂奔想挽回局勢，還是被其他選手超越，淪為該場的第十名（最後一名），將原本的金牌拱手讓人。比賽結束時，電視轉播還重播葛布里維特當時當時以為奪冠歡呼的畫面，以及比賽結束後他懊悔的神情。

▲比賽結束時，科耶查擁抱格布里維特給予安慰。（圖／翻攝自YouTube／3T Total Tri Training）

據了解，葛布里維特的長跑實力驚人，他曾以12分47.53秒的成績，成為世界青年田徑錦標賽5000米紀錄保持人，更曾經拿過2013年莫斯科世錦賽銀牌、2015年世錦賽銅牌以及2016年里約奧運銅牌。這次比較因為疏失，與金牌擦身而過。