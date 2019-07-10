「美國子宮」攻防戰　ACLU集結10萬人公投墮胎禁令

▲美國民眾聚集反對墮胎禁令。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

美國聯邦上訴法院8日裁定，美國公民自由聯盟（ACLU）很快將可以開始收集民眾的聯署，並對密蘇里州（State of Missouri）的新墮胎禁令進行公投。儘管依照法律規定，在解決緊急情況下，民眾無權進行公投，但ACLU卻辯稱，這場公投實際上並不是一種緊急情況，而是為了保護婦女及子女的健康和安全。

當天，法官組成的合議庭表示，共和黨議員阿什克羅夫特（John David Ashcroft）不斷嘗試想阻止美國公民自由聯盟的請願，但經審議後發現，並沒有權力以憲法為由阻止，所以在短短幾小時的討論後，便直接公佈這份長​​達31頁的裁決。

密蘇里州代理執行董事Tony Rothert認為美國公民自由聯盟現有的時間十分急迫，因為大多數的新法律將於8月28日開始生效，其中包含禁止懷孕8週以上的婦女墮胎。此外，美國公民自由聯盟還需要收集超過10萬個民眾的聯署，以方便在2020年公投前，法律不被繼續進行，因此建議應該於7月18日開始聯署活動，並給法院約兩個星期的時間批准樣本申請流程。

▼美國民眾對墮胎禁令舉行抗議行動。

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對此，東南部的阿拉巴馬州(Alabama)國會議員也對墮胎禁令表示憤怒，並推遲了存有疑慮的墮胎禁令公投，因為他們認為應該對被強姦或亂倫的受害者，甚至是醫療緊急事件的例外情況制定特殊法條。共和黨議員阿什克羅夫特也表示，緊急問題導致國務卿做出錯誤的決定，且很明顯試圖要破壞公投機制。對於阿什克羅夫特的指控，國務卿辦公室並沒有立即發表回應。

造成新墮胎法發生法律糾紛的起源在於，密蘇里州唯一的墮胎診所與衛生部門存在著許多糾紛，但仍不斷爭取為民眾服務的機會，但目前存在的最大問題為立法機構要如何把一部分的內容分類，並進行公投，且大多數民眾在任何情況都更願意做墮胎手術的現況。