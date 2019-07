一張海灘夜景圖「引上萬人崩潰」！　網：我就是看不出有車門啊

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS

國際中心/綜合報導

最近國外推特上有一張圖紅到台灣來,看似只是一張普通的夜色海景圖,但仔細看會發現另藏玄機,這片遼闊星空、雪白浪花以及美麗沙灘全是假象,其實這只是一台「被A到的車門」局部圖,不少網友盯著照片看到快崩潰就是看不出真相,紛紛大喊「我真的想看到車門,但我就是看不到啊!」

據Metro報導,這張照片最初是由國外網友Nayem發出,照片中遼闊的夜空中有幾片白雲和繁星點綴,浪花拍打在沙灘上給人寧靜的舒服感,原PO卻表示,「如果你看到海灘、夜空、星星,那麼你一定是位藝術家,因為這其實只是個需要修理的車門。」

PO文的最後一句話讓大批網友好震驚,因為如此完美的夜景照竟然只是車門,許多人紛紛留言「我花了幾分鐘才看出是車門」、「我怎麼看都是海灘」、「你毀了我美麗的海灘!」原PO解釋,「這是一扇車門,下緣損壞的彎曲產生了海灘的錯覺,而表面的刮痕讓它看起來就像是白色浪花。」

this is function left or right brain. pic.twitter.com/HGR91uKcrY

有網友指出,其實這與左右腦運用有關,左腦掌管了邏輯、理性,因此看出是車門的人應該左腦比較發達;右腦則是負責創造力、感性,所以看到海灘的人應該是右腦發達。其他人認同的說「我問我男友,他立刻回答這是車門,因為他是名機械工程師。」