5歲女腹痛睡覺休息…隔日病死床上　母憶：好想她那調皮的微笑

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英國5歲女童凱斯亞（Keziah Deuk）去年某日到校後，覺得肚子很痛，她的父母便在她放學回家後，讓她睡覺休息，等到隔日上午再看看情況如何。只不過，她再也沒有醒過來。如今，專家在死因聽證會提到，她其實患有一種罕見兒童疾病，「換作是我，我也會和她父母一樣叫她先去休息一下。」她的母親蘇西（Susie）說，她無時無刻都在想念她，尤其是她的調皮微笑。

綜合外媒報導，凱斯亞是個熱愛生活、相當關心他人的早熟孩子，但她從小就有腸胃不適的問題，曾因便秘、腹脹等問題求診。只不過，當時的醫生認為是腹脹現象實屬正常範圍，治療效果良好，所以並沒有展開進一步檢查。

根據兒科病理學家瑪諾萊德斯（Dr. Andreas Marnerides）的說法，凱斯亞遇到的狀況其實是罕見的「乙狀結腸扭轉」（sigmoid colon volvulus），「當扭曲到一定程度時，血液供應就會被切斷…這是會致命的。」

瑪諾萊德斯補充說明提到，他和醫院同事們每年治療檢查約600名兒童，但在過去18年期間，只遇過2起相同案例，但考慮相對常見的腹痛狀況，「如果換作是我，我也會和她父母一樣叫她先去休息一下。」

驗屍官漢彌頓迪利（Veronica Hamilton-Deeley）表示，凱斯亞是死於乙狀結腸扭轉。但她的父親費爾（Phil）並不接受此一結果，強調當初院方的診療如果更加詳細，或許寶貝女兒就不會喪命，直言會寫信提出抗議。