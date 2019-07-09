迪士尼爆全武行！5人發狂扭打近5分鐘…女子臉遭「一拳重擊」壓制痛毆

▲女子遭狂搧巴掌。（圖／翻攝自YouTube／SJP35 Productions）



國際中心／綜合報導

迪士尼樂園（Disneyland）本該是孩子們開心玩樂的童話世界，但在佛州迪士尼樂園的米奇動畫城（Mickey’s Toontown）卻上演了一場「家庭鬥毆」事件，幾名男女在園內扭打起來，還有人被推倒在地，周圍穿著可愛卡通服的小孩也全看傻了眼。這段鬥毆影片也被旁人錄了下來，開始在社群網站上瘋傳，甚至還能看到警方趕達現場後，雙方還持續叫囂。樂園發言人表示，這些人隨即被趕出樂園，並交由警方處理。

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▲至少5人扭打成一團。（圖／翻攝自YouTube／SJP35 Productions）



警方指出，這起衝突是從一對兄妹吵架開始，當時有一男一女推著嬰兒車在路旁，其他家人則在旁邊的遊樂設施玩耍，過沒多久兩人就陷入爭吵。從一段長達4分半的影片可以看到，一名穿著粉紅色上衣的男子不斷對著白背心女子咆嘯，後來兩人開始推擠後，另外一名白色上衣的男子試圖阻止，也上前跟粉紅上衣男子打起來，開始有其他女子上前勸架，結果也一起遭毆，還伴隨著孩子在旁邊大喊「住手」的聲音。

▲女子被一拳重擊在臉上。（圖／翻攝自YouTube／SJP35 Productions）



影片開始近1分鐘後，畫面從原本兩人的爭執，變成至少5個人的大亂鬥，起初的粉紅色上衣男子還緊抓白背心女子的馬尾不放，結果原本坐在電動車上，行動不便的媽媽在勸架的過程中被推倒在地，粉紅色上衣的男子隨即衝上前狂打白背心女子巴掌，旁邊的孩子被嚇到哭，後來男子又轉對另一名女子揮拳狂打，好幾個遊客立刻衝上前將男子壓制在地，保全人員與警察這時才趕到現場，男子仍不斷叫囂。

目前這群人的身分尚未確認，迪士尼樂園發言人耶格爾（Liz Jaeger）在聲明中表示，參與鬥毆的人已經全被趕出樂園，並移交給警方，「迪士尼無法容忍任何形式的暴力。」警方也在調查整起衝突事件，進而決定是否立案。